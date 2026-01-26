A nyugdíjasok 40 százaléka pozitívan, 30 százaléka semlegesen, míg 27 százaléka negatívan értékelte a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt – olvasható a Shopfully sajtóközleményében.

A nyugdíjasok többsége nem elutasító, de az adatokból egyértelműen látszik: a megélhetési feszültségek mélyebbek annál, mint amit egy egyszeri utalvány kezelni tud. Ez magyarázza az óvatos elfogadást, a magas semlegességet és a jelentős kritikus hangokat egyszerre

– mondta Fekete János, a Shopfully értékesítési vezetője.

Az utalvány felhasználása nem minden esetben saját élelmiszer-vásárlásra használták fel. Egy szűk csoportnál alternatív felhasználási módok jelentek meg. A megkérdezettek 4 százaléka elajándékozta az utalványt, míg 2 százaléka pénzzé tette.

A kutatás szerint az üzletláncok kifejezetten az utalvány beváltására ösztönző reklámjai a nyugdíjasok 34 százalékánál befolyásolták azt, hogy hol váltották be a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt.

Ez az eredmény különösen jelentős annak fényében, hogy a nyugdíjas célcsoport vásárlási döntéseit jellemzően a megszokás és a földrajzi közelség alakítja. Ebben a kontextusban az, hogy minden harmadik döntés reklámhatással magyarázható, már érdemi befolyásolási potenciált jelez a kiskereskedelmi kommunikáció számára

– mondta Fekete János.

A beváltás adatai tisztán kirajzolják a piaci erőviszonyokat: a válaszadó nyugdíjasok 38 százaléka Lidlben, 23 százaléka Spar/Intersparban, 22 százaléka Tescoban, 21 százaléka Aldiban, 20 százaléka pedig a Penny Marketben költötte el az utalványt. A kisebb piaci súlyú, jellemzően magyar tulajdonú láncok (Coop 8 százalék, CBA 3 százalék, Reál 1 százalék) jelentősen alulteljesítettek.

Az utalványbeváltási döntéseket a válaszadók 69 százaléka szerint legalább közepes mértékben befolyásolták az akciós újságok. Mindössze 13 százalék állította, hogy egyáltalán nem befolyásolták. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy az akciós kiadványok jelentős hatással vannak a vásárlási döntésekre.

A kutatás egyik legérdekesebb tanulsága a nyugdíjas élelmiszer-utalványok beváltását ösztönző kereskedői megoldások vizsgálatakor rajzolódott ki. A nagyobb kereskedelmi láncok szinte kivétel nélkül külön stratégiákat és ajánlati konstrukciókat dolgoztak ki: kuponokkal, pontokkal és kedvezményekkel próbálták magukhoz csábítani a nyugdíjas vásárlókat. Amikor a kutatásban a válaszadók logó és boltnév nélkül, kizárólag a tartalma alapján véleményezték az üzletek promóciót, teljesen más sorrend jött ki, mint a beváltás valós sorrendjében – mondta Fekete János.

A válaszadók szerint Auchan ajánlata bizonyult a legvonzóbbnak: 29 százalék ezt választotta a legjobbnak. Ennek ellenére a nyugdíjasok mindössze 6 százaléka váltotta be ténylegesen ott a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt. Ezzel szemben a Lidl ajánlata mindössze a válaszadók 16 százalékának volt a legszimpatikusabb, mégis 38 százalék ennél az üzletláncnál költötte el az utalványt.

Az eltérés egyértelműen azt mutatja, hogy a nyugdíjasok döntéseit nem a „legjobb ajánlat” racionális összehasonlítása határozza meg, hanem sokkal inkább a megszokott vásárlási hely, a földrajzi közelség és az adott márkához kapcsolódó bizalom.

A kutatás 150 fő megkérdezésével, célzott mintavétellel készült, kizárólag nyugdíjas válaszadók körében. Bár a minta nem reprezentatív a nyugdíjas lakosságra nézve, az alkalmazott célcsoport-specifikus megközelítés lehetővé teszi a nyugdíjasok véleményének és attitűdjeinek megbízható feltérképezését a témában. Az adatgyűjtés online kérdőíves módszerrel történt.