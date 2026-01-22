Sokakban felvetődik a kérdés, hogy vajon ez a tartós hideg mennyire viseli meg a gyümölcsfákat, a kiadós fagyok után milyen termésre - és annak fényében gyümölcsárakra - számíthatunk.

A legnagyobb veszélyt a gyümölcsfákra nem a téli hideg jelenti, hanem a hirtelen időjárás-változások

- mutatott rá Tóth István növényvédelmi szakmérnök. A Somogy vármegyei hírportálnak elmondta, hogy a mínusz 15 °C körüli értéknél már valóban fennáll a fagykár lehetősége. A mostani hótakaró azonban kifejezetten előnyös is lehet, mert nemcsak védi a növényeket, hanem a talaj vízellátására is jótékony hatással van.

ilyenkor egyébként a növények mélynyugalmi állapotban vannak, ami részben védi őket a hidegtől. Az igazán érzékeny fák közé tartozik az őszibarack, míg az almák általában ellenállóbbak a faggyal szemben. A szőlő érzékenysége fajtánként eltérő, de rájuk is csak a tartós, körülbelül mínusz 10 °C alatti hőmérséklet jelenthet kockázatot.

Az igazi probléma azonban rendszerint tavasszal üt be.

"Gyümölcstermés szempontjából a legnagyobb károkat nem a téli mínuszok, hanem a tavaszi fagyok okozzák. Amikor a rügyek már duzzadnak vagy virágozni kezdenek, akár –2, –4 °C is komoly károkat tehet"

- magyarázta.

A szakember szerint ezért érdemes a fák tövét mulccsal takarni, a gyökérzónát óvni a felesleges bolygatástól, metszéstől, és figyelni a tavaszi hirtelen felmelegedések és lehűlések alakulását.

"Hosszú távon azonban a megfelelő fajta- és termőhely-választás a legbiztosabb védelem" - hangsúlyozta.