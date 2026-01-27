Nemcsak a magyarok feje fájdul meg az árcédulák láttán egy nagybevásárlás során, az elmúlt években végigsöpört Európán a drágulás, sőt, világszerte az egyik legsúlyosabb gazdasági és társadalmi problémává vált az élelmiszerárak tartósan magas szintje.

Bár az infláció sok helyen mérséklődött, ha az élelmiszerekre szűkítjük a kört, nemzetközi kitekintésben is jó néhány országban azt tapasztalni, hogy lassabban csökkennek vagy egyes termékkörökben újra gyorsuló ütemben emelkednek az árak.

A jelenségre egyre több kormány és versenyhatóság keres aktív, célzott válaszokat – sok esetben kifejezetten a magyar megoldásokat tekintve iránymutatónak. Az efféle szakmai visszacsatolás a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tevékenységére nézve is fontos fokmérő.

Míg a kormány az NGM-hez köthető intézkedések révén az árstop, illetve az árréscsökkentés alkalmazásával vette fel a küzdelmet a drágulással, addig a GVH-hoz mindenekelőtt az online árfigyelő rendszer köthető, illetve számos gyorsított ágazati vizsgálat és versenyfelügyeleti eljárás. Ezekben a jól ismert hazai megoldásokban pedig mára külföldön is egyre többen bíznak.

Lássunk néhány aktuális nemzetközi példát:

Németországban az inflációs nyomás társadalmi feszültségeket okoz, a berlini kormány már nyíltan beszél az árkorlátozás lehetőségéről.

az inflációs nyomás társadalmi feszültségeket okoz, a berlini kormány már nyíltan beszél az árkorlátozás lehetőségéről. Olaszországban versenyhatósági vizsgálatok indultak az élelmiszerláncok árazási gyakorlata miatt,

versenyhatósági vizsgálatok indultak az élelmiszerláncok árazási gyakorlata miatt, Horvátországban konkrét árstopokat vezettek be több tucat alapvető termékre.

konkrét árstopokat vezettek be több tucat alapvető termékre. Szerbiában az árrésstop lett az egyik fő eszköz a drágulás fékezésére.

A közös nevező ugyanaz: az élelmiszerárak emelkedése nem minden esetben magyarázható kizárólag piaci vagy makrogazdasági tényezőkkel, ezért az egyes nemzetállamok egyre aktívabban avatkoznak be a piaci folyamatokba.

GVH: célzott beavatkozás, versenyközpontú eszközök

Magyarországon a Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt években tudatosan épített fel egy olyan eszköztárat, amely nem klasszikus áradminisztrációra, hanem transzparenciára, versenyre és adatvezérelt beavatkozásra épül.

Érdemes felidézni, hogy a GVH 2023-ban két gyorsított ágazati vizsgálatot folytatott le – a tejtermékek, illetve a tartós élelmiszerek piacán –, amelyek tapasztalatai alapján számos javaslat született. Ezek közül az egyik legfontosabb Rigó Csaba Balázs, a versenyhivatal elnöke által kezdeményezett online árfigyelő rendszer volt. A rendszer mára az Európai Unió egyik legátfogóbb árösszehasonlító platformjává vált.

Az árfigyelő révén 140 termékkategóriában több mint 5000 élelmiszer és háztartási termék napi szinten változó árai követhetők nyomon

hat országos kiskereskedelmi lánc (Lidl, SPAR, Tesco, Aldi, Penny, Auchan)

és három drogérialánc (DM, Rossmann, Müller) összesen 1799 üzletében.

Árfigyelő: jó gyakorlat és exportcikk

Lényeges szempont, hogy az online árfigyelő nemcsak a magyar fogyasztók számára jelent kézzelfogható segítséget, hanem nemzetközi szinten is figyelmet keltett. Magyarország az elsők között vezetett be ilyen széles körű, államilag működtetett árösszehasonlító rendszert az élelmiszerinfláció kezelésére.

A régióban Szlovákiában már működik hasonló platform, amelynek szakmai és technikai kialakításában a GVH aktívan részt vett.

Görögországban szintén létezik árfigyelő rendszer, ám annak lefedettsége elmarad a magyarétól. Miközben a szlovák rendszer mintegy 200 terméket, a görög nagyjából 4000-et tartalmaz, a magyar 5000 termék napi árát teszi elérhetővé. A magyar modell iránt Ausztriában is élénk az érdeklődés: Bécsben a fogyasztóvédelmi tárca már egy, a magyarhoz hasonló árösszehasonlító rendszer bevezetését tervezi, amely kötelező, napi adatszolgáltatáson alapulna.

Az osztrák elhatározást elsősorban az táplálta, hogy Ausztria területén 2025 novemberében a harmonizált fogyasztóiár-index (HICP 2015=100) értéke 140,36 pont volt, ami 4 százalékos növekedést tükröz az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszerárak ezen belül 3,1 százalékkal emelkedtek. Viszonyításképp Magyarországon a fogyasztói árak átlagosan 3,7 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, ezen belül az élelmiszerárak 0,3 százalékkal csökkentek éves bázison.

Az SPÖ javaslata szerint a szupermarketeknek napi rendszerességgel, digitális úton kellene jelenteniük áraikat a Szövetségi Versenyhivatal felé.

Érdekesség, hogy az árfigyelő jó híre Európán túlra is eljutott: a GVH rendszeres egyeztetésekkel érdemi segítséget nyújt az azerbajdzsáni versenyhatóságnak a magyarhoz hasonló rendszer kidolgozásához, miközben az üzbegisztáni társhatóság is érdeklődik az platform iránt.

Infláció: amikor a számok kérdéseket vetnek fel

A GVH fellépése nem pusztán elvi kérdés, az adatok ugyanis több termékkörnél nehezen magyarázható eltéréseket mutatnak.

A hazai fogyasztói árszint összességében az EU-s átlag 69 százalékán áll,

ugyanakkor az élelmiszerek ára mindössze 4,9 százalékkal marad el az EU-s árszinttől,

míg a régiós országok áraihoz képest a hazai termékcsoport mintegy 10 százalékkal drágább.

Mindez nehezen vezethető vissza fejlettségi különbségekre. A legmagasabb árszint az étolajat is magába foglaló olajok és zsírok élelmiszercsoportnál tapasztalható. Ennél a termékkörnél a hazai árszint mintegy 10 százalékkal haladja meg az uniós és 16 százalékkal a régiós átlagot az Eurostat adatai szerint. Nem nézi tétlenül a helyzetet a Gazdasági Versenyhivatal, amely gyorsított ágazati vizsgálatot indított.

A hatóság gyanúja szerint ágazati piaci jellemzők vezethettek ahhoz, hogy Magyarországon magasabb árszint alakult ki. A GVH-nál hangsúlyozták: a Magyar Nemzeti Bankkal (MNB) szorosan együttműködve továbbra is minden rendelkezésére álló eszközzel azon dolgoznak, hogy megvédjék a magyar fogyasztókat a versenyhiányból fakadó túlzó áremelésektől és a jogsértő gyakorlatoktól.

A két elnök, Rigó Csaba Balázs (GVH) és Varga Mihály (MNB) még tavaly decemberben jelentette be, hogy az együttműködés keretében vizsgálják egyes élelmiszerek árazási gyakorlatát. Maradva a konkrét példánál, a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Magyarországon az egy főre jutó étolajfogyasztás 10-12 liter körül mozog évente, ami azt jelenti, hogy több mint 100 millió liter étolajat (főleg napraforgó) használnak fel a hazai háztartásokban. A napraforgó-étolaj iránti fogyasztói keresletet, illetve az alapanyagául szolgáló olajos magvak iránti keresletet nagyobb részben a hazai szereplők, kisebb részben külföldi import elégíti ki, utóbbi aránya mintegy 10-20 százalékra tehető.

Magyar példa, európai tanulság

Az Economx érdeklődésére Rigó Csaba Balázs megerősítette: „a nemzeti versenyhatóság elkötelezett, hogy a jogszabályokban meghatározott feladatkörében támogassa a növekedést erősítő gazdasági folyamatokat. Az infláció megfékezése érdekében a versenyhivatal már eddig is számos ponton beavatkozott.”

A GVH elnöke ezt azzal egészítette ki, hogy „a cél nem az árak adminisztratív rögzítése, hanem a verseny erősítése és a piaci torzulások feltárása. Az árfigyelő használatával a magyar emberek pénzt és időt spórolhatnak, miközben az adatbázis lehetőséget ad arra is, hogy a hatóságok gyorsan reagáljanak a piaci folyamatokra.”

Miközben Európa-szerte egyre több ország kényszerül rendkívüli intézkedésekre az élelmiszerinfláció miatt, a magyar gyakorlat egyre inkább referenciaponttá válik. Az árfigyelő, a célzott ágazati vizsgálatok és az MNB–GVH együttműködés olyan eszközrendszert alkot, amely nem elfojtja, hanem átláthatóbbá és versenyképesebbé teszi a piacot.

A nemzetközi trendek alapján egyre valószínűbb: az élelmiszerinfláció kezelése hosszabb távon is napirenden marad – és ebben a magyar modell nemcsak követő, hanem mintát adó szereplővé vált.