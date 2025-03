Az amerikai gazdaság gyengélkedésének jelei mutatkoznak. Az inflációs várakozások fokozatosan emelkednek, és március 25-én a fogyasztói bizalom 12 éves mélypontra süllyedt. Donald Trump elnök azonban megoldást ígér: április 2-át „a gazdaság felszabadulásának napjaként” emlegeti, amikortól új vámokat vet ki az importra, a gépkocsiknál például 25 százalékosat.

Teljesen vakon vannak a vállalatok

A vámok valójában a fogyasztókra kivetett adók, így ez a fajta „felszabadítás” nem sok örömet okoz a vállalati vezetőknek és befektetőknek. Néhányan talán abban reménykednek, hogy legalább bizonyosságot hoz majd az áprilisi döntés. Ez a remény azonban könnyen szertefoszlik, mert bár az elnök azt állítja, hogy az új vámok „viszonossági” alapon működnek majd – vagyis az amerikai importra más országok által kivetett vámokat másolják –, az utóbbi napokban kétségeket ébresztett ezzel kapcsolatban. Trump, aki azt mondta, hogy

Amerika „kedvesebb” lehet bizonyos országokhoz,

de részleteket nem közölt.

Ez a bizonytalanság megbénítja az amerikai gazdaság egyes részeit. Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke „rendkívül magas” gazdasági bizonytalanságról beszélt. „Nem ismerek senkit, akinek túl sok bizalma lenne a jelenlegi gazdasági előrejelzésekben” – idézte a The Economist a Fed elnökét. Egyes nagyvállalatok már cselekedtek is a bizonytalan körülmények miatt: március 20-án a FedEx logisztikai vállalat csökkentette az éves nyereség-előrejelzéseit, az amerikai ipari gazdaság bizonytalanságára hivatkozva. Március 10-én pedig a Delta Airlines is jelezte, hogy a „makrogazdasági bizonytalanság” csökkenti a fogyasztói és vállalati bizalmat.

Kép: Economx

A FactSet pénzügyi adatszolgáltató szerint az amerikai S&P 500-as index vállalatainak több mint fele említette a vámokat az utóbbi hónapok eredményjelentéseiben – többször, mint az elmúlt évtized bármely más negyedévében.

„Ügyfeleink gyakorlatilag bénult állapotban vannak, mert képtelenek megjósolni a kormány jövőbeni lépéseit, és így az üzleti beruházások feltételeit sem”

– mondja Michael Smart, a Rock Creek Global Advisors tanácsadó cég képviselője.

A kereskedelmi politika körüli bizonytalanság Trump hivatalba lépése óta jelentősen megnőtt, és jelenleg a legmagasabb szinten van az elmúlt négy évtizedben. Egy másik, a Fed közgazdászai által készített index még rosszabb képet fest: a kereskedelmi politikai bizonytalanság több mint fél évszázados csúcsot ért el. A Deutsche Bank becslése szerint a Fed indexében kimutatott bizonytalanság körülbelül háromnegyed százalékponttal csökkentheti az amerikai GDP-t a következő évben. Ha a vámok körüli bizonytalanság elhúzódik – például júniusig –, akkor a növekedésre gyakorolt negatív hatás akár kétszerese is lehet.

„Ez nem bizonytalanság, ez káosz”

A figyelem eddig leginkább Amerika Mexikóra és Kanadára, az ország két legnagyobb kereskedelmi partnerére kivetett új vámjaira összpontosult. A zavarok enyhítése érdekében Amerika mentességet hozott létre azon áruk számára, amelyek megfelelnek az USMCA (az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közötti kereskedelmi megállapodás) szabályainak, amelyet Trump elnök az első hivatali ciklusa alatt tárgyalt meg. Azonban a mentesség nem olyan nagyvonalú, mint amilyennek elsőre tűnhet.

A kanadai olajexportőrök például csak akkor felelnek meg, ha képesek a kőolajat egészen a kitermelési helyig visszakövetni, amit korábban ritkán tettek meg. A mexikói acélgyártók nehézségekkel küzdenek, mivel erősen függnek a brazil importtól.

Az olyan összetett, sok alkatrészt tartalmazó termékek gyártói, mint például az orvosi eszközök, nehezen tudják teljesíteni az eredetiségszabályokat – és mivel ezek a szabályok április 2-án ismét változhatnak, a gyártóknak nem éri meg az erőfeszítés.

„Ez nem csupán bizonytalanság. Ez egy teljes káosz” – mondja John Murphy, az Amerikai Kereskedelmi Kamara egyik lobbicsoportjának képviselője.

Trump eközben lelkesen hangsúlyozza, hogy a vámoknak pozitív hatásai is vannak. Az elmúlt hetekben számos cég jelentett be nagyobb beruházásokat Amerikában. Ezek között van például az Apple, az amerikai techóriás, és a TSMC, a világ legnagyobb chipgyártója. A legújabb bejelentés a Hyundai-tól érkezett: a dél-koreai autógyártó március 24-én közölte, hogy 2028-ig 21 milliárd dollárt fektet amerikai műveleteibe, és 14 ezer munkahelyet teremt. „A pénz beáramlik, és azt szeretnénk, hogy ez így is maradjon” – mondta Trump ezzel kapcsolatban.

De a vállalatok tudják, hogyan hízelegjenek az elnöknek. Sok bejelentésük olyan tervekre vonatkozik, amelyeket már Trump hivatalba lépése előtt elindítottak.

Felkészülni a legrosszabbra

Az elmúlt napok sajtójelentései szerint az új vámok viszonylag korlátozottak lesznek. Ahelyett, hogy Trump kampányában gyakran emlegetett, átfogó globális vámokat vezetne be, úgy tűnik, hogy körülbelül 15 kereskedelmi partnert céloz meg, köztük az Európai Uniót, Indiát és Vietnámot, amelyek tartós kereskedelmi többletet halmoznak fel Amerikával szemben.

Azonban bármilyen politikát is választ Trump, valószínűleg itt nem ér véget a történet. Más országok válaszlépéseket tehetnek, ahogy Kanada is tette március elején saját vámcsomagjával. Ez viszont további eszkalációt válthat ki Trump részéről. Az elnök azt is megígérte, hogy idővel ágazati vámokat is bevezet, például gyógyszeripari termékekre, mikrochipekre és egyebekre.

Aztán ott vannak a jogi kérdések. Az elnök vámjai eddig nagyrészt a szükségállapotra vonatkozó törvényekre támaszkodtak. Ezek lehetővé teszik a vámok azonnali kivetését, amennyiben a nemzetbiztonságot fenyegetés fenyegeti. Ha a kormányzat a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó panaszokra alapozná a vámokat, akkor más törvényekre kellene támaszkodnia.

A gazdasági bizonytalansággal való megbirkózás egyik módja az, hogy egyszerűen felkészülnek a rosszabbra

– mondják a nagyvállalatok vezetői. Vegyük például az S&P Global Ratings által kiszámított recessziós valószínűségeket. A The Economist szerint, ha a hitelminősítő intézet kizárólag az ökonometriai modelljére alapozná értékelését, akkor arra a következtetésre jutna, hogy a következő 12 hónapban bekövetkező recesszió esélye nem haladja meg a 10 százalékot. Ám a Trump politikájával kapcsolatos szubjektív megítélést is figyelembe véve azonban a visszaesés kockázatát 25 százalékra teszi, ami több mint egy évtizede a legmagasabb szinthez közelít. A szakértők szerint ez nem jelenti azt, hogy a recesszió küszöbön áll, de mindenképp tükrözi Trump kereskedelmi fenyegetéseinek növekvő árát.