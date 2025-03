A kanadaiak körében erőteljes ellenreakciót és a nemzeti identitásukat erősítő hatást váltott ki Donald Trump őket érintő kommunikációja, ami számukra erős sértésként ért fel.

A kanadaiak az elmúlt időszakban többször kifütyülték az Egyesült Államok himnuszát sporteseményeken és bojkott alakult ki az amerikai termékekkel kapcsolatban.

Az országot vezető liberálisok pedig ennek a kanadai „ellenállásnak” az élére álltak. A kanadaiak kategorikusan elutasítják még a felvetését is annak, hogy országuk az USA 51. tagállama legyen.

Kanadaiak tiltakoznak Donald Trump amerikai elnök vámpolitikája ellen a Nathan Phillips Square-en Torontóban, Ontario, Kanada 2025. március 22-én. Kép: Reuters , Carlos Osorio

„Nagy kérdés az, hogy Kanada képes lesz-e középtávon megállapodni az új washingtoni vezetéssel. Donald Trump Kanadától elvárja, hogy vagy növeljék a védelmi kiadásaikat, miután Ottawa a NATO követelmény GDP 2 százalékos kiadási kötelezettséget sem teljesíti jelenleg, vagy pedig váljanak az USA 51. tagállamává”.

Az amerikai vámok Kanadára a tárgyalások megkezdéséről szólnak

– mondta az Economx érdeklődésére Lévai Dániel. A Magyar Külügyi Intézet (MKI) kutatója úgy látja, hogy Európát illetően a kérdés kicsit más, hiszen itt senki nem kényszerítené Kanadát az Európai Unióba, bár a csatlakozás lehetősége, egy meghívási alapon, meglepően már többször előkerült az elmúlt évtizedekben.

Semmit sem vesztenének az EU-val

2027-ben egyébként Izland fog referendumot tartani az EU csatlakozásról, tehát már lehetne vitatkozni, hogy mennyire kell földrajzi értelemben európainak lennie egy új tagnak.

Elméletileg mind az Európai Unió, mind Kanada hatalmasat nyerhetne az ügyön. Amennyiben pedig a Trump elnök eddigi tarifái és a fenyegetésként még nem bevezetett vámok összessége felérne az EU-t ért amerikai vámokkal, akkor Kanada elméletileg semmit nem veszítene az észak-amerikai kereskedelemben, ha EU tag lenne

– hangsúlyozta Lévai Dániel, ám szerinte egyelőre helyesebb a realitásoknál maradni és apróbb lépésekkel haladni. Ott van a 2017-es kanadai-EU kereskedelmi egyezmény, amelynek fontos részei a mai napig sem lettek ratifikálva több európai ország által.

Mark Carney Kanada miniszterelnöke integet a Nunavut Premier PJ Akeeagokkal (kanadai őslakos inuit vezető)való találkozójának napján, egy üzemi helyszínen Iqaluitban, Nunavutban, Kanadában , 2025. március 18. REUTERS/Carlos Osorio/File Photo Kép: Reuters , Carlos Osorio

Felhívta a figyelmet arra, hogy Párizs és London szerepe itt fontos lehet, hiszen a Kanadával létrejövő kereskedelmi egyezmény kisebb alternatívaként jelentkezhet az USA-val folyó vámháborúban.

Trudeau utódja vezeti az ellenállást A kanadaiak Trump-ellenes érzületeire építve folytatna neoliberális gazdaságpolitikát a március 14-én hivatalba lépett új kanadai miniszterelnök. Mark Carney a pénzügyi világból érkezett, a kanadai és az angol jegybank vezetője volt. A nagybetűs nyugati technokrata politikus, aki kanadai kereskedelemet fokozná Európával és Ázsiával, annak érdekében, hogy a függőséget az amerikai gazdaságtól mérsékelhesse.

Mekkora kárt tudnak okozni az amerikai vámok?

„Konkrét számokról nehéz beszélni, már ha csak az elmúlt hetek adok-kapok amerikai-kanadai csörtéjére gondolunk. Lesz, vagy nem lesz vám? Mikortól? Meddig? Most visszavonásra kerül, de más területre kiterjesztik? Egyelőre nem létezik egy olyan komoly tanulmány, amely valós adatokkal tud számolni” – közölte lapunk kérdésére Reile Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, egyben hozzátette:

a legnagyobb kár valószínűleg a piaci bizonytalanság, amikor Kanada gazdasági terveit egy kiszámíthatatlan szomszéd alapján kell, hogy változtassa és kiépítse. Ez a bizonytalanság a befektetőkre is negatívan hat mindkét ország esetében.

A kanadai gazdaság már az elmúlt években döcögött, az új vámok nagy valószínűséggel recesszióba döntik az északi országot.

Az amerikai alumínium tarifák a kézműves sörfőzőket is érintik. A Black Plague Brewery termelési menedzsere, Chase Michaels alumíniumdobozokat készít elő a vállalat Oceanside-i (Kaliforniai, USA) sörfőzdéjében, 2025. március 14-én. Kép: Reuters , Mike Blake

Az infláció növekedni fog és a munkahelyek megszűnésével együtt egyértelműen érezhető hatása lesz a lakosság körében.

Eshet az életszínvonal, lehúzhatják a rolót?

„A kezdeti csapást leginkább a kanadai feldolgozóipar és az erőforrás-ágazat fogja megszenvedni: az autó- és repülőgépipar, a fém- és műanyagipar, a kereskedelmi szállítások és az olajfinomítók” – mondta Reile Zsolt, aki szerint az Egyesült Államok elméletileg, pénzügyileg be tudná dönteni Kanadát, de

„a kérdés inkább az, hogy szeretné-e, hogy ez megtörténjen. Természetesen nem. Ez egészen biztosan nem célja az Egyesült Államoknak”.

– fűzte hozzá.

Így üzent a monarchia: egymásnak adták a kilincset a kanadai kormányfők Károly királynál Szinte példátlan a brit monarchia életében, hogy az uralkodó rövid időn belül kétszer is fogadja ugyanannak az országnak a vezetőit. Márpedig most ez történt: két hete Justin Trudeau leköszönő, hétfőn pedig Mark Carney új kanadai miniszterelnököt fogadta III. Károly király. Ennek komoly üzenete van

Megéri váltani az európai piacokra?

Vannak olyan termékek, amelyek igen keresettek Európában, mint a kanadai mezőgazdasági termékek vagy a nyersanyaghordozók, főleg az orosz-ukrán háború miatt is.

Járművek parkolnak a Toyota Motor Manufacturing üzemben, Cambridge-ben, Ontario államban, 2025. március 13-án. Kép: Reuters , Carlos Osorio

„Ottawa még az európaiakat is meglepte, amikor felvetette a nyersolaj, vagy LNG Europába szállítását. Igaz, ezekre az amerikai vámok is csak 10 százalékosak, amivel Washington újra elismerte, hogy számára a kanadai energiahordozók létszükségletet jelentenek. Hosszabb távra tervezve azonban most Kanada európai és ázsiai piacokkal tárgyal” – hangsúlyozta Reile Zsolt.

Jöhetnek a svéd vadászgépek?

Kanada 88 F-35-ös vadászgépet rendelt a Lockheed Martintól, de eddig csak 16-ra kötött szerződést.

Carney kormánya vizsgálja annak a lehetőségét, hogy svéd gépeket szerezzenek be amerikai gépek helyett

– közölte kérdésünkre Reile Zsolt, aki szerint ez a lépés stratégiai ellensúlyt jelenthet Washington gazdasági nyomásával szemben.