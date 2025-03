Donald Trump fehér házi dolgozószobájában írta alá azt a rendeletét, amellyel

az Egyesült Államok 25 százalékos vámot vet ki minden külföldön gyártott importált gépjárműre április 2-tól.

Az intézkedésről autókra és teherautókra egyaránt vonatkozik.

A hatóságok egységesen április 3-án kezdik alkalmazni az új vámtételt, amit nem átmenetinek szán.

Az MTI tudósítása szerint Donald Trump hangsúlyozta: az autóvám bevezetésének elsődleges célja, hogy az Egyesült Államokba vonzzák az autógyártókat, ami építőipari, majd később járműipari munkahelyeket jelent. Gyorsított engedélyezési eljárást ígért ugyanakkor azon külföldi vállalkozások számára, amelyek gyárépítésbe kezdenek az Egyesült Államokban.

Azt is hozzátette, hogy a befolyó vámbevételt az amerikai államadósság mérséklésére és adócsökkentésre fordítják. A bejelentésen elhangzott, hogy a lépés az Egyesült Államok szövetségi államháztartásának számára évente 100 milliárd dollárt meghaladó vámbevételt jelenthet.

Donald Trump egyben közölte, hogy a belföldön gyártott autó vásárlása után hitelkedvezményt terveznek az amerikaiak számára.

A Telex azt teszi hozzá a hírhez, hogy Trump szerdán arról is beszélt, hogy újranyitják a szénbányáikat, mert szerinte a szénerőművek nagyon jó és tiszta energiát termelnek, miközben szerinte a szélerőművek rondák, drágák és ártanak a környezetnek.

Az amerikai elnök már februárban beszélt arról, hogy az autókra, a chipekre és a gyógyszerekre is 25 százalékos vámot vetne ki, utóbbi kettőről szerdán is beszélt az elnök - előbbi kapcsán a tajvani TSMC komoly befektetéseiről beszélt, utóbbinál pedig azt emlegette, hogy Kína mellett Írország is élen jár a gyártásban, és hozzátette, az írek nagyon okosak.