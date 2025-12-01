A másodjára megismételt szavazáson a november 2-ai választáson is győztes Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége-CIKöSZ) 986, míg az október 5-i választást megnyert Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület-ORFME) 482 szavazatot kapott.

A választási névjegyzékben 1958-an szerepeltek, közülük 1482-en vettek részt az újbóli választáson, az érvényesen szavazók száma 1468 volt.

Az MTI emlékeztetett arra, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaburán a Kúria határozata alapján másodszor ismételték meg az október 5-ei időközi önkormányzati választás szavazását. A településen október 5-én polgármestert és hattagú képviselő-testületet választottak a helyiek, mert korábban a testület a feloszlásáról döntött. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területi választási bizottság (tvb) azonban megállapította, hogy "a jogszabálysértések mértéke a választás eredményét döntő mértékben befolyásolhatta", ezért elrendelte az október 5-i szavazás megismétlését. A szavazás megismétléséről szóló határozatot a Kúria helybenhagyta, így november 2-án megismételték a szavazást. A Kúria szerint azonban a november 2-i megismételt szavazáson elkövetett jogsértések súlya, a választási alapelvek többszöri megsértése nagy mértékben kihatott a választás törvényességére, ezért a bíróság helyben hagyta a helyi választási bizottsági határozatnak a választási eredményt megsemmisítő és új szavazást elrendelő részét.

A november 30-i, másodjára megismételt szavazáson Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület) és Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége) indult polgármester-jelöltként, mert Farkas László (Fiatal Romák Országos Szövetsége) már az elsőként megismételt szavazáson kiesett, míg a képviselő-választáson 59-en indultak.

Az Index vasárnapi helyszíni tudósításában azt írta, hogy Vavrik Géza polgármester jelezte: bármi lesz az eredmény, óvni fog, mert szerinte Fekete Zsigmond emberei nem valós meghatalmazás alapján indultak a választáson.

"Nagyon el vagyok keseredve, hasonló a helyzet, mint az előző két választáson: az ellenfelem emberei tömegével hordják szavazni a lakosokat, ugyanazok a delegáltak dolgoznak a választási körzetekben, mint korábban, és mutatják, hogy hova kell ikszelni. A fél falut megvásárolták" - idézte a portál a polgármestert.