A kisüzemi sörökkel operáló Stari Sörfőzde, egyben a Balaton-felvidék első sörfőzdéje az idei évben töltötte be 33. életévét, ezt pedig speciális attrakcióval ünneplik meg – közölte a főzde ügyvezető-tulajdonosa.

Starcsevics Péter, aki egyben a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének elnöke, felidézte, „a magyarországi sörfőzdék történetében ilyen régi múlttal szinte egyetlen más sörfőzde sem büszkélkedhet”.

Megfogalmazása szerint az egyház és a tradicionális sörfőzés a történelem során mindig is szoros kapcsolatban álltak egymással, ezért gondoltak arra, hogy a főzde krisztusi korba lépését hagyományteremtő céllal egy több mint 400 db söröshordóból álló „karácsonyfa” felállításával ünnepelnék meg.

Bár a 400 db hordó sem tűnik kevésnek, de ha úgy fogalmazunk, hogy ez összesen 33 000 korsó sör, mindjárt még izgalmasabbnak tűnik

– fogalmaz a sörfőzde-tulajdonos, aki felelevenítette, a hordófa ötlete Amerikából származik, ahol az egyik sörfőzde már tíz éves hagyományt ápol a „fa” felállításával. Minden évben több ezer ember látogat el a rendezvényre, sokan akár órákat is utaznak, hogy megcsodálhassák a különleges építményt.

A Stari Sörfőzde adventi söröshordó karácsonyfája Kép: Stari Sörfőzde

Starcsevics Péter hozzátette, arra gondoltak, miért kellene Amerikába utazni annak, aki ilyen különlegességet kíván látni. Szerinte a Balaton-felvidék is megérdemel egy eseményt, ahol az embereket a páratlan a látvány mellett számos ital és étel várja a kisüzemi sörtől és a forralt bortól a krampampulin és a Bombardinón át a forró csokiig és a sült gesztenyéig. A nagyjából 8 méter magas hordófa modern ledes megvilágításokat kap, amely a zenés produkciók alkalmával a zene ritmusára különböző fényjátékban fog pompázni – ígérte, hozzáfűzve: gondolnak az ünnepi időszakban is nélkülözőkre, így adománygyűjtést szerveznek a városi rászoruló gyermekeknek, hogy ők is átélhessék a karácsony felemelő, örömteli hangulatát.

A rendezvényt, melyhez Facebook-eseményt is létrehoztak, november 29-től december 23-ig tartják Tapolcán, a Petőfi Sándor utca 12. szám alatt, a Stari Sörfőzde előtti parkolónál.

Az ünnepélyes lámpafény-felkapcsolás november 29-én, pénteken 17 órakor lesz, az eseményt Dobó Zoltán, Tapolca polgármestere és Navracsics Tibor, a választókerület országgyűlési képviselője nyitja majd meg.