Teszteltük az adventi kalendáriumokat: ez a 3 édes csoda tényleg megéri az árát

Mindjárt itt a december 1., amikor végre kinyithatjuk az adventi kalendárium első kis ablakát, és ezzel hivatalosan is megkezdődik a visszaszámlálás karácsonyig. Bár a naptár eredetileg a gyerekek kedvence volt, mára már rég nem csak ők várják izgatottan a napi meglepetést: a prémium csokoládékon át egészen az alkoholos változatokig minden korosztály megtalálja a maga kedvencét. Idei tesztünkhöz az Auchan rendkívül széles adventi kínálatából válogattunk, hogy kiderüljön, melyik kalendárium az, amely valóban extrára sikerült kívül, illetve belül is, és melyik az, amelyik csak a csomagolásával hódít.

Az Auchanban található több mint 40 féle kalendáriumból 13 terméket teszteltünk le és igyekeztünk az alsó kategóriás – 750 forintos – terméktől egészen a felső kategóriáig – 15200 forintig – menni, hogy mindenki megtalálhassa azt az édességet, amelyet megenged a pénztárcája.

A termékeket 4 szempont szerint pontoztuk:

ár-érték arány: az árához képest mennyire változatos, kapunk-e többet, mint egy sima csoki?

Ünnepi élmény: mennyire szép és igényes a design, érezni rajta az adventi hangulatot?

Ízélmény: gagyi vagy prémium? Finom vagy nem? Sok múlik ezen egy termék esetében

Változatosság: hány -féle termék van a dobozban? Van benne krémes, töltött vagy több -féle figura?

A termékeket egy 10-es skálán próbáltuk elhelyezni, s a kategóriák összeadása után jött ki a végeredmény.

1. Lindt Advent Calendar 115 g – 3599 forint

Sokat vártunk a Lindttől, s az ízekben nem is csalódunk, ám rendkívül kicsik voltak az ablakban található csokigolyók. 3700 forint egy alig több mint táblányi csokoládéért kicsit sok, azonban a csomagolást illetően a Lindt hozta a formáját, rendkívül igényes és klasszikus ünnepi megjelenést sikerült összehozniuk.

Összpontszám: 128 pont

2. Harry Potter Trivia Adventi Kalendárium 192 g – 6499 forint

A könyv és a film rajongói biztosan imádni fogják, hiszen a gyűjtők mindent szeretnek, ami kedvenc történetükhöz kapcsolódik. Első blikkre nincs semmi gond a termékkel, a közepesnél erősebb a megjelenése, hozza az ünnepi hangulatot. A dobozban azonban nem csokoládé van, hanem jelly beans, ami egy apró, bab alakú gumicukorka, amelyet kívül ropogós cukormáz borít, belül pedig puha zselé található. A szerkesztőség nem volt elájulva az ízélménytől, pedig vártuk a varázst.

Összpontszám: 102 pont

3. Kinder Mix Adventi Kalendárium 141 g – 3390 forint

A Kinder hozta a szokásost: stabil, megbízható minőség ízben, desigban, kivitelezésben. Voltak ennél rosszabbak, de jobbak is. Egy biztos, a Kinderért mindenki rajong, nem kell semmi különöset csinálniuk, hogy az ember élvezni tudja a terméküket. Ez most egy erős középmezőnyre volt elég.

Összpontszám: 127 pont

4. KitKat Adventi Kalendárium 208 g – 5360 forint

Jól szerepelt a KitKat, annak ellenére, hogy belül nincs semmi különös. Be kell látnunk, az igényes csomagolás elvitte a szemünket, ám belül nem variáltak nagyon. Bár többféle alakzat található a dobozban, az ízek ugyanolyanok, ez valamiért mégis elég volt egy erős pontszámhoz.

Összpontszám: 129 pont

5. Milka Adventi Kalendárium 200 g – 4199 forint

Stabil versenyzőnek indult a Milka, mégis nagy lett a szórás pontozásnál. A gyártó biztosan örül, hogy az ízélmény kategóriában kapta a legtöbb pontot, azonban nem erőltették meg magukat a változatosságot illetően. Volt, aki büntetett is emiatt a pontozásnál, de a legtöbben díjazták a Milka-feelinget.

Összpontszám: 121 pont

6. Millano Adventi Kalendárium 50 g – 750 forint

Az egyetlen versenyző az 1000 forint alatti kategóriában. A többi, harsány színekkel vagy elegáns desing-nal fellépő szereplő mellett ennél a terméknél meglehetősen visszafogott kivitelezéssel szembesültünk, világos színekkel és egyszerű rajzokkal. Egyértelműen a legfiatalabb korosztály a célcsoport. Nagyon szurkoltunk ennek a terméknek, szerettük volna, ha a gyártó meglep minket. A különböző formájú tejcsokoládé elsőre nem volt rossz, a lecsengésénél azonban éreztünk egy kis savas mellékízt mindannyian.

Összpontszám: 115 pont

7. Nutella Adventi Kalendárium 528g – 15199 forint

Egy szóval: imádtuk. Sokunknál dobogós lett. Igényes kinézet, nagy kiszerelés, rengetegféle termék. A gyártó hozta azt, amit az ember elvár a Nutellától: volt krémes, ropogós, mindenféle textúra, és még egy ajándék zoknit is beleraktak a dobozba. Nagyon drága, de nagyon sokat is raktak a dobozba.

Összpontszám: 141 pont

8. Anthon Berg Liqueurs Advent Calendar 375 g – 14999 forint

Végre valami friss, valami új, valami elegáns. Az Anthon Berg naptárba nem sima csokoládékat, hanem likőrökkel töltött csokikat rámoltak. A rumon keresztül a cseresznyés likőrön át mindennel készültek. Teljesen odavolt a szerkesztőség valamennyi tagja, duplán kóstoltunk. Szinte mindenkinél dobogón volt, egy teljes dobozzal hazavittünk volna belőle.

Összpontszám: 147 pont

9. Baci Adventi Kalendárium 278 g – 10499 forint

Sokak kedvenc itthon ez az olasz csoki, s azt kell mondjuk, ők is kitettek magukért. Többféle ízben és formában jelentkeznek a termékek, az ablakokban kávés, tejcsokis, étcsokis desszertek is vannak, melyek hozzák a klasszikus Baci-ízt, jól is szerepelt ez a kalendárium a tesztünkön, hiszen ízben és ünnepi élményben is kiemelkedős produkáltak.

Összpontszám: 136 pont

10. Edle Tropfen Adveti Kalendárium 300 g – 4999 forint

A cikk összállításakor szinte valamennyi termékről egyből beugrott valami, erről viszont semmi, úgyhogy meg kellett nézni a borítót újra. És akkor bevillant: a tragikus íz!!! A csokoládéba töltött alkoholok (körtéset és cseresznyéset próbáltunk) borzalmasak voltak, többen is azt mondták, soha többet nem akarnak enni ilyet. Pedig a kűlcsín és az ünnepi hangulat rendben volt. De az ízek mindent elrontottak.

Összpontszám: 109 pont

11. Kinder Bueno Adventi Kalendárium 181 g – 2999 forint

Ismét egy jóleső Kinder következett. A dobozban találhatunk kis tojásokat, mini buenót, nagy buenót, töltött csokoládékat. Teljesen rendben volt a termék, de ne várjunk extrát, csak a szokásos megbízható Kinder-minőséget.

Összpontszám: 138 pont

12. Lambertz Adventi Kalendárium 290 g – 4799 forint

Szinte mindenki abszolút kedvence. Nem elég, hogy kívül pompás a fekete-arany színvilág, még belül is külön vannak csomagolva a puszedli/mézeskalács jellegű kis sütemények, így nem száradnak ki. Millió ízzel taállkozunk a mogyoróstól a marcipánoson át a mézesig, mindenki megtaláhatja benne, ami megfelel az ízlésének. Nem bírtuk ki, hogy ne együnk még egy kört.

Összpontszám: 151 pont

13. Milka-Oreo Adventi Kalendárium 284 g – 8499 forint

Bár mindannyian nagyon szeretjük az Oreót, nagy csalódás volt a termék. Ahhoz képest, hogy mindegyikben ugyanaz a töltelék volt, nagyon drágán adják. Semmi fantázia, semmi elegancia. Egyszerű grafikájú csomagolás, unalmas termékekkel. Nyilván teljesen rendben van a Milka-Oreo házasság, de abszolút unalomba fulladt.

Összpontszám: 113 pont

Az Economx-Auchan 2025-ös adventi kalendárium tesztjének győztese tehát a Lambertz Adventi Kalendárium lett.

A teszt az Auchan terméktámogatásával valósult meg, a véleményeket és értékeléseket azonban szerkesztőségünk teljesen függetlenül alakította ki.