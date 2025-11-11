A Porsche Hungaria (PH) 20 millió eurós beruházás keretében bővíti alkatrész- és logisztikai központját Budaörsön, a Parts Center új beruházásának alapkövét hétfőn helyezték el.

A beruházás során 11 500 négyzetméteres raktárcsarnok épül, amely jelentősen növeli a logisztikai kapacitást, és biztosítja az eredeti gyári alkatrészek gyors és hatékony eljuttatását a szervizekhez.

A fejlesztés célja, hogy a központ fenntartható módon támogassa a konszern márkáinak régiós növekedését, megfeleljen a magas raktározási minőségi elvárásoknak, és versenyelőnyt biztosítson a márkák számára.

A Porsche Hungaria a Volkswagen konszern márkáinak kizárólagos magyarországi importőreként 2003-ban nyitotta meg logisztikai bázisát, amely azóta többször bővült. Az első, 10 ezer négyzetméteres raktárat 2007-ben 21 ezer négyzetméteresre növelték, a mostani beruházással pedig 33 ezer négyzetméteres raktárra bővül a terület.

Wachtler Tamás, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója az MTI tudósítása szerint a hétfői alapkőletételen kiemelte: a Volkswagen csoport eladásai nőttek az idén, a régiós bővülés megközelíti a 10 százalékot. Elmondta azt is, hogy a magyarországi újautó-piacon a PH - a portfolójába tartozó márkákkal, az Audival, a SEAT-tal, a Skodával, a Volkswagennel és a VW haszonjárművekkel - piacvezető. Jelenlegi 20 százalékos részesedését a következő 3 év alatt 25 százalékra tervezi emelni, amelyet számos új - elektromos és belsőégésű meghajtású - modell bevezetésével fog megalapozni.