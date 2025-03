Hivatalosan is megkezdődött a HSBC Máltai leányvállalatának értékesítése, és befutó lehet az OTP Bank, bár több ajánlattevő is van – írta meg a Times of Malta. A lap forrásai szerint bennfentesekben aggodalmat kelt az, hogy a bank Oroszország 2022 februári ukrajnai inváziójának kezdetét követően továbbra is jelen van az országban.

A pénzintézetnek ma már hárommillió ügyfele van Oroszország-szerte, és tavaly csak Oroszországban közel 350 millió eurós adózott nyereséget könyvelhetett el. Ukrajnában is aktív, ahol tavaly 104 millió eurós nyereségről számolt be.

2023 májusában az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség (NACP) felvette az OTP-t a háború nemzetközi támogatóinak listájára, amely listát az ukrán hatóságok hoztak létre azzal a céllal, hogy kiemeljék az Oroszországban működő és adót fizető vállalkozásokat, mert – szerintük – működésükkel hatékonyan finanszírozzák Oroszország háborús erőfeszítéseit. A NACP azzal is érvelt, hogy a bank kedvezményes hitelfeltételeket kínált az orosz katonáknak, és orosz kötvényeket vásárolt.

Az OTP határozottan cáfolta ezeket az állításokat, szerinte „méltatlan” volt a listán való jelenléte, és kitart amellett, hogy nem részesíti előnyben az orosz hadsereget.

Az OTP Magyarország széles körű jelenléttel rendelkezik Kelet-Európában, de ez lenne a bank első vállalkozása a keleti blokkon kívül.

Az OTP nem kommentál állítólagos akvizíciókról szóló értesüléseket

– válaszolta a bankcsoport az Economx megkeresésére a máltai bankvásárlással kapcsolatban.