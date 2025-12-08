Törökország biztosítja és garantálja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra – jelentette ki a magyar miniszterelnök a Recep Tayyip Erdogan török elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón hétfőn Isztambulban. Orbán Viktor felidézte, hogy 32. alkalommal találkoztak Erdogan elnökkel, és kiemelte, a történelmi távlatok segítenek megérteni a két nép és a két ország közötti együttműködést. Magyarország nyugaton van, de nem része sem a szláv, sem a germán, sem a latin világnak, a rokonainkat ugyanis keleten hagytuk – emlékeztetett.

Az MTI tudósítása szerint hozzátette, hogy óriási jelentőségű a török világgal fenntartott kapcsolat. Ez mindig is így volt, leszámítva az utolsó száz évet, amikor elvékonyodtak a magyar kapcsolatok a török világgal – jegyezte meg.

Orán Viktor elmondta azt is, 2010 után Erdogan elnök hívta fel a figyelmét arra, hogy „új idők jönnek”, a török világ rengeteg energiát fog összegyűjteni. Ekkor meghívta Magyarországot a türk államok tanácsába is, először csak megfigyelőnek, azóta pedig folyamatosan erősítik ezt az együttműködést – tekintett vissza.

A Magyarországot körülvevő térségben az igazán életerős és feltörekvő, erősödő világ, az a török világ – szögezte le a magyar kormányfő, hozzáfűzve: mivel a magyaroknak itt megvannak a kulturális és származási gyökereik, szeretnénk kihasználni az ebből fakadó előnyöket és lehetőséget.

Ezért emeltük az együttműködésünket a kiemelt stratégiai szintre – jelezte.

Dupláznának

Orbán Viktor felidézte, hogy amikor először tárgyalt Erdogan elnökkel az éves török-magyar kereskedelmi forgalom volumene 2,5 milliárd dollár volt. Ez mostanra csaknem 6 milliárd dollárra nőtt, de a török elnök az évi 10 milliárd dolláros forgalmat hirdette meg célként, amit Magyarország örömmel fogad – jelentette ki.

A magyar miniszterelnök kitért az orosz-ukrán háborúra is. Hangsúlyozta: Magyarország számára fontos, hogy Törökországgal együtt a béketáborhoz tartozik a mostani orosz-ukrán háború ügyében.

Úgy látjuk, hogy nincs megoldás a harctéren, és ha nincs megoldás a harctéren, akkor békét kell kötni

– jelentette ki, kiemelve, hogy Recep Tayyip Erdogan elnök korábban is komoly erőfeszítéseket tett a béke érdekében.

Ő volt az első sikeres közvetítő ebben a háborúban, és ma megállapodtunk abban, hogy összehangoljuk béketeremtési erőfeszítéseinket – mondta.

Orbán Viktor ugyanakkor köszönetet mondott Erdogan elnöknek migrációs politikájáért is. Ha Törökország nem védené Európát és rögtön annak déli szélén Magyarországot, akkor Európában az élet ma már élhetetlen lenne, és úsznánk „egy illegális migrációs tengerben” – jelentette ki.

A törökök biztosítják az útvonalat

Orbán Viktor hozzátette, vendéglátójával tárgyaltak energetikai kérdésekről is. Magyarország nemrég megállapodott az Egyesült Államokkal, hogy az orosz gázra és olajra kivetett amerikai szankciók nem érintik az országunkat, majd az oroszokkal is sikerült megállapodni arról, hogy továbbra is fognak szállítani. Ma pedig megállapodtak Erdogan elnökkel arról, hogy a törökök biztosítják az útvonalat mindehhez – jelentette be.

A magyar kormányfő kiemelte, ez a garancia „komoly dolog”, szükség is lehet rá, mert csak ebben az évben 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Törökországon keresztül Magyarországra.

A miniszterelnök a tájékoztatón megköszönte a török elnöknek az energetikai együttműködési lehetőséget, majd hangsúlyozta: a két ország legnagyobb energiacégei együttműködnek egymással.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a hétfői tárgyalások után a legjobb reményekkel vagyunk a Magyarország és Törökország közötti politikai, energetikai, gazdasági és védelmi együttműködést illetően.

Megváltozott az európai gazdaság, a hadiipar egyre fontosabb lesz. Meg vannak építve a hidak, amelyek a két ország között hadiipari együttműködést is lehetővé teszik – mondta el Orbán Viktor.