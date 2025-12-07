Orbán Viktor vasárnap Törökországba utazott Recep Tayyip Erdogan török elnök meghívására, hogy részt vegyen a Törökország és Magyarország közötti Magas Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács soron következő, hetedik ülésén.
A Mandiner cikke szerint a török elnöki hivatal kommunikációs igazgatója, Burhanettin Duran azt közölte: a két vezető a megerősített partnerségi kapcsolatok minden részletét áttekinti, és szó lesz azokról a regionális és globális kérdésekről is, amelyek mindkét ország számára kiemelt jelentőségűek.
Duran azt is jelezte, hogy a találkozón több olyan dokumentum aláírása is várható, amelyek tovább erősítik a kétoldalú együttműködés jogi és stratégiai alapjait.
Orbán Viktor a látogatás előtt közösségi oldalán csak annyit írt: „Vasárnap sincs pihenés. Irány Isztambul”.
A miniszterelnököt elkísérte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is, aki Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „a 2023 óta tartó stratégiai partnerségnek most újabb lendületet adunk”.
Orbán Viktor az elmúlt években több alkalommal találkozott Erdogannal. A legutóbbi ilyen találkozóra idén áprilisban került sor Antalyában, ahol a felek Magyarország déli irányú energiaellátásának biztosításáról, valamint a katonai és védelmi együttműködés mélyítéséről egyeztettek.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!