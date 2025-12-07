Orbán Viktor vasárnap Törökországba utazott Recep Tayyip Erdogan török elnök meghívására, hogy részt vegyen a Törökország és Magyarország közötti Magas Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács soron következő, hetedik ülésén.

A Mandiner cikke szerint a török elnöki hivatal kommunikációs igazgatója, Burhanettin Duran azt közölte: a két vezető a megerősített partnerségi kapcsolatok minden részletét áttekinti, és szó lesz azokról a regionális és globális kérdésekről is, amelyek mindkét ország számára kiemelt jelentőségűek.

Duran azt is jelezte, hogy a találkozón több olyan dokumentum aláírása is várható, amelyek tovább erősítik a kétoldalú együttműködés jogi és stratégiai alapjait.

Orbán Viktor a látogatás előtt közösségi oldalán csak annyit írt: „Vasárnap sincs pihenés. Irány Isztambul”.

A miniszterelnököt elkísérte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is, aki Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „a 2023 óta tartó stratégiai partnerségnek most újabb lendületet adunk”.

Orbán Viktor az elmúlt években több alkalommal találkozott Erdogannal. A legutóbbi ilyen találkozóra idén áprilisban került sor Antalyában, ahol a felek Magyarország déli irányú energiaellátásának biztosításáról, valamint a katonai és védelmi együttműködés mélyítéséről egyeztettek.