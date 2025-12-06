Orbán Viktor miniszterelnök a szombati kecskeméti háborúellenes gyűlésen közölte, hogy a következő napokban „hatalmas gazdasági delegáció” indul Moszkvába. A küldöttség feladata kizárólag gazdasági kérdések egyeztetése lesz az orosz féllel. A bejelentést az orosz állami hírügynökség, a Ria Novosztyi is észrevette.

A miniszterelnök szerint Magyarország már most tárgyal Oroszországgal arról, hogyan építhető ki stratégiai és gazdasági együttműködés a szankciók feloldása utáni időszakban. Orbán szerint a cél hosszú távon olyan keretrendszert kialakítani, amely stabil együttműködést biztosít Budapest és Moszkva között.

November végén Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin közel négyórás találkozót tartott Moszkvában. A felek a kétoldalú kapcsolatokról és az ukrajnai háború alakulásáról tárgyaltak, a magyar miniszterelnök pedig „sikeresnek” nevezte a csúcstalálkozót.

Ezt követően Orbán azt sürgette, hogy mielőbb kezdődjenek újra a tárgyalások Oroszország és Európa között.

A háború kezdete óta a nyugat folyamatosan bővítette a Moszkvára kivetett gazdasági szankciókat. Az Európai Unió eddig 19 korlátozó intézkedéscsomagot fogadott el. A Ria Novosztyi értékelése szerint ezek az intézkedések jelentős áremelkedést eredményeztek Európában és az Egyesült Államokban az energia és az élelmiszer

A delegáció összetételéről és tárgyalási témáiról egyelőre nem közölt részleteket a kormány.