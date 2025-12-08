Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,87 forintról 384,33 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 381,36 forint és 384,85 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 407,77 forintról 409,28 forintra ment fel, míg a dolláré 327,63 forintról 330,64 forintra emelkedett.