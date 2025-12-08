A földrengés helyi idő szerint hétfő éjjel történt a Japán-tengeren, Aomori prefektúra partjaitól 80 kilométerre, 50 kilométer mélyen.

A figyelmeztetés szerint a földmozgás hatására akár három méter magas hullámokra is lehet számítani Hokkaido, Aomori és Ivate prefektúrák partján.

Takaicsi Szanae miniszterelnök a sajtónak adott nyilatkozatában elmondta, a kormány vészhelyzeti munkacsoportot állít fel a károk felmérésére, hangsúlyozva, hogy az emberéletek a legfontosabbak.

Bár az NHK japán közszolgálati műsorszóró azt közölte, többen megsérültek egy Aomoriban lévő szállodában, valamint arról is hírt adott, hogy a földrengés nyomán Hokkaido, Aomori, Mijagi és Fukusima prefektúrák atomerőműveiben biztonsági ellenőrzéseket végeztek, amelyeknek eredménye kielégítő volt, a Tohoku áramszolgáltató vállalat azt közölte, hogy a környéken több ezer háztartás maradt áram nélkül.

Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.