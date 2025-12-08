A Hungaroring épületeinek újragondolása időszerű volt, mert a meglévő épületek már nem szolgálták a kor igényeit, és a 2032-ig megkötött szerződés alapfeltétele volt a megújulás. Arról nem is beszélve, hogy a versenypálya és a Magyar Nagydíj meghatározó helyszíne az ország autósport történelmének, és kevés olyan esemény van az országban, amely jobban építi az országimázst, mint a Formula 1.

A Hungaroring Sport, DVM Group és SAMO Építésziroda közös együttműködése közel 10 éves múltra tekint vissza, hiszen már 2016-ban elkezdődött az épületállomány megújítását célzó közös gondolkodás. A munka a 2019-ben tervezett és átadott 21 méter magas „Dinamika” című közúti, Hungaroring-szoborral kezdett formát ölteni. Ezt követően pedig a paddock épületek több ütemben történő megújítása kezdődött el.

2024-ben átadták a főbejárati irodaépületet, valamint a teljesen új, méreteiben kibővített depót. 2025 nyarán pedig használatba került a sebesség otthona új köntösben, az elbontott paddock és lelátó helyén. A rajt- és célvonalra szerkesztett épületeket 2026 nyarán fogják teljeskörűen, versenyre hangolva befejezni.

A tervezett épületegyüttessel szemben fontos elvárás volt, hogy a Hungaroring ne csak a versenyhétvégék idején legyen aktív, hanem egész évben multifunkcionális (konferenciák, céges rendezvények, családi események) rendezvényközpontként szolgáljon az új szabadtéri felületeknek és osztható rendezvénytermeknek köszönhetően, támogatva a pálya és épületeinek fenntarthatóságát.

Kép: DVM group

Formula 1-es szintidő a magyar építészetben

„Olyan pályaépület-együttesben gondolkodtunk, amely évtizedekig szolgálja a Formula 1 igényeit, a nézők élményét és a pálya mindennapi üzemét, miközben a mérnöki pontosságot és a fenntarthatóságot is folyamatosan szem előtt tartja” – mondta Berecz Dániel, a DVM Group vezető tervezője.

Szűk egy év alatt teljesen az alapoktól kellett egy olyan funkcionálisan összetett épületeket tervezni, amelyekből nincs még egy Magyarországon, és 39 éve nem tervezett ilyet magyar építészmérnök. Tovább bővítette a mérnökök feladatait, hogy az épületnek meg kellett felelnie a Formula One Management és a Nemzetközi Automobil Szövetség szigorú előírásainak, követelményeinek.

Az új igényekkel bővített tervezési program által nagyobb épületekre volt szükség a meglévők helyén, amelyek kontúrjai a versenypálya szigorú vonalvezetése miatt azonban szó szerint kőbe voltak vésve. A paddock és tribün tervein egy időben több mint 40 építész dolgozott azért, hogy 2025 legújabb Formula 1 pályaépület-együttese nemzetközi szinten is debütálhasson.

A gyorsabb szerkezet építéshez a paddock épületet 6 db úgynevezett dilatációs egységekre osztották a mérnökök. Ezek a szakaszok tették elérhetővé, hogy egy időben több épületrész épülhessen külön csapatokkal és építésvezetőséggel. Ez a technológiai és ütemezési megoldás biztosította, hogy amíg a régi épület egy részét még bontották, már építették az új épület egyes szakaszait.

Paddock: az ország egyik leghosszabb középülete

A több mint 340 méter hosszú új paddock épület egy új, multifunkcionális központ a versenyzők, a szervezők és a nézők számára. A DVM Group tervezői olyan építészeti rendszerben gondolkodtak, amely egyszerre racionális, áramvonalas és idézi a sportág vizuális világát.

A paddock öt szintje – köztük a gépudvarként funkcionáló tetőszinttel – 25 ezer m2 beépített területet foglal magába, benne harminchat box-szal és négy műszaki garázzsal. A felső szinteken nagyvonalú VIP teraszok nyílnak a versenypálya teljes hosszára rálátással, a belső terekben pedig osztható, 300 és 1000 fős rendezvénytermek biztosítják a rugalmas használatot.

A homlokzaton és a tetőn integrált bioklimatikus pergola jelenik meg, az épület vertikális közlekedését tíz lift és kibővített közlekedési magok szolgálják, miközben a két új alagút a pályaüzem szempontjából kulcsfontosságú kapcsolatot teremt.

A burkolatválasztásnál a DVM Group a motorsport anyagnyelvét ültette át építészeti léptékbe: rusztikus Prefa fémlemezek, gyöngyházfényű Alucobond, bordópiros acélburkolatok és lazúrozott betonfelületek alkotják a karakteres, erőt sugárzó homlokzatot.

Kép: DVM group

Főlelátó: új nézői élmény és építészetileg markáns jelenlét

A 10 300 férőhelyes tribünt úgy tervezte a S.A.M.O Építésziroda, hogy minden pontján a pálya legizgalmasabb szakaszaira nyíljon rálátás. A nézőtér 4 méterrel közelebb került a célegyeneshez, a korábbi acélszerkezet helyett tartós vasbeton épült, a fedett nézőteret pedig egy 30 méter fesztávú, karakteres vasbeton pillérsor tartja.

A felső szinten exkluzív ülőhelyek, rendezvényterasz és klimatizált kommentátorfülkék kaptak helyet, külön összeköttetéssel a paddockhoz. A rendezvénytér tereprendezése során kétszeresére bővült az eseménytér, így egész éves multifunkcionális használatra vált alkalmassá.

Mérnöki precizitás a fenntarthatóság szolgálatában

A teljes épületegyüttesben a hosszú távú energiahatékonyságot helyezték előtérbe. A klimatizálást VRV levegős hőszivattyús rendszer biztosítja, amely a különböző üzemállapotokhoz igazodva rugalmasan szabályozható.

A homlokzati konzolok passzív árnyékolásként csökkentik a hőterhelést, a tetőre telepített, 1290 panelből álló napelemrendszer jelentős részben fedezi az energiafelhasználást, az optimalizált épületautomatika pedig folyamatosan felügyeli és finomhangolja a működést.