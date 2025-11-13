Több százezer forintos vételi ajánlatot kapott Rónai Egon az Orbán Viktor által készített rajzra. A vételárat egy általa kiválasztott jótékonysági szervezetnek adományozná. Erről maga a riporter számolt be a Blikknek adott interjújában.

Rónai Egon, miután Orbán Viktorral beszélgetett az ATV Mérleg című műsorában, elmondta a lapnak: meglepte, hogy interjú közben gyakorlatilag egy non-figuratív alkotás készült.

"Figyeltem, ahogy újabb krikszkrakszok kerülnek a papírra, gyakorlatilag kérdésenként egy újabb. Meg lehet számolni, hogy hányat kérdeztem, mert annyi minta van a papíron. Ez nyilván meglepő volt, ezzel nem nagyon találkoztam még"

– fogalmazott a riporter.

Azt is elárulta, hogy megtartotta a rajzot, sőt, kapott rá egy több százezer forintos ajánlatot is.

"Megvenné valaki a rajzot, és a pénzt egy általam meghatározott jótékonysági szervezetnek utalná" – árulta el Rónai Egon.

Azt is hozzátette: "Dedikálva nincs, de dokumentálva igen, és bevallom, szöget ütött a fejembe ez a lehetőség, mert szerintem sem ő, sem én nem azzal a tudattal váltottunk papírt, hogy ezzel valaki még jól is járhat. Ám ha valakinek tudunk segíteni, érdemes elgondolkodni rajta..."

A sajtóban és a közösségi médiában komoly visszhangja volt a rajznak. A papírlapon látottakat többen elkezdték elemezni, sőt, maga a kormányfő is megszólalt az ilyen típusú jegyzetelés hátteréről.

Orbán Viktor úgy nyilatkozott a Blikknek a furcsa ábrákról: "Ezek nem rajzok, ezek egy sajátos nyelv lenyomatai". Elmondta, hogy nála ez egy speciális jegyzetelési technika, amelyet lényegében még az egyetemen fejlesztett ki. Az ábrák nem szavakat jelentenek, hanem inkább témákat, sorrendet juttatnak eszébe, sajátos rejtjeleit pedig rajta kívül senki nem tudja értelmezni.

A témával kapcsolatban a Rajzelemzési Intézet szakértője is megszólalt, aki a lapnak elmondta, hogy az emberek általában unaloműzés miatt rajzolgatnak, ám akinek ehhez érzéke van, annál egyfajta stratégia is lehet, ami a jegyzetelést helyettesíti.

– A spontán firkálgatás előhívhat bizonyos gondolatokat. Ezek az ábrák csak számára értelmezhetőek, az az elsődleges, amit neki jelentenek - fogalmazott a kutató.

Voltak azonban, akik másképp értékelték a rajz nyilvánosságra hozatalát. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint egyenesen aranybányát jelenthet a titkosszolgálatoknak, abból ugyanis következtetni lehet a miniszterelnök gondolkodásmódjára, döntési logikájára.