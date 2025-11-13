A NIN című szerbiai hetilapra hivatkozva az Economx is megírta, hogy a Mol 11,3 százalékos részesedést vásárolhat a vezető szerbiai olajipari vállalatban, a NIS-ben. A lap kommentárja szerint ezzel november végéig megoldódhat az a válság, amelyet az amerikai szankciók okoztak a több mint 50 százalékban orosz tulajdonú NIS ellen. A NIN szerint az oroszok a magyar Molra, azaz közvetve Orbán Viktor miniszterelnökre támaszkodnak az ügylet lebonyolításában, a tárgyalások a magyar miniszterelnök washingtoni látogatása után gyorsultak fel.

Kiemelkedő teljesítmény

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter kérdésünkre a Kormányinfón úgy fogalmazott, hogy ezt az értesülést a Mol tudja csak kommentálni, általánosságban annyit fűzött hozzá, hogy a kormányzat minden esetben támogatta, hogyha a magyar cégek regionális multivá váljanak, és e tekintetben szerinte a MOL és az OTP teljesítménye kiemelkedő.

Arra a felvetésünkre, hogy ezzel az esetleges pénzügyi manőverrel az oroszok járhatnak jól, Gulyás Gergely azzal válaszolt, hogy mi nagyon máshogy tesszük fel a kérdést.

Jó az országnak és a cégnek

Nem a konkrét ügyre válaszolva, de arról beszélt, hogy kormányzat abból a szempontból vizsgál piaci tranzakciókat, hogy az jó-e a Magyarországnak, illetve az abban érintett magyar vállalatnak. S ha valaki egy piacképes ágazatban szerez tulajdonrészt külföldön, az jó az országnak, és jó az adott cégnek, az összes többi olyan részlet, ami másodlagos – szögezte le Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. november 13-án. Kép: MTI , Bruzák Noémi

Mindenesetre a szerb sajtóban azt írták, hogy jelenleg a NIS 44,93 százalékban a Gazpromnyefty, 29,87 százalékban a szerb állam, 11,3 százalékban pedig a Gazprom tulajdonában van; a többi részvény kistulajdonosoké. A Mol pedig a Gazprom csomagját venné meg, megszüntetve az ötven százalékot meghaladó orosz részesedést.