A Budapest Airport szerződéses orvosi szolgálata mindössze 22 percen belül két járatról is riasztást kapott a reptéren szerdán, kritikus állapotú utasok miatt.

Az AMS Airport Medical Service posztja szerint az egyik párizsi járaton az egyik utas epilepsziás rohamot kapott, míg a másik, Antalyából Stuttgartba tartó gépen újraélesztés zajlott a fedélzeten. A két repülőgép érkezése között alig 10 perc telt el.

Azt írják, az orvosi csapat és az OMSZ esetkocsiján dolgozók összehangolt munkája ezúttal is életeket mentett, a laikusok összefogása pedig ismét rámutatott, milyen fontos, hogy megkezdjék a segítségre szorulók ellátását az egészségügyi szakemberek kiérkezéséig.

A posztban megköszönték az együttműködést az egészségügyi szakembereknek, a szakemberek, a repülőtéri szolgálatoknak és minden résztvevőnek.