A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az idei évtől már 116 joghatósággal cserél bankszámla-információt – közölte a hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a NAV-nak a külföldi bankszámlák adatairól is van információja, az adóbevallás ellenőrzésekor, kiegészítésekor az ilyen számlákkal kapcsolatos, valamint a számlákra beérkező jövedelmeket is figyelembe kell venni.

Hozzátették, hogy

a nemzetközi egyezmények és uniós jogszabályok alapján a magyar illetőségű adózók külföldön vezetett pénzügyi számláiról is automatikusan érkezik információ a NAV-hoz.

A 2023-as adóévre több mint 1,4 millió külföldön vezetett bankszámláról érkezett információ, 91 országból, ezek között jelentős számban vannak Revolut-bankszámlák adatai is.

A NAV vizsgálja, hogy az adózók a külföldön vezetett számlákra érkező jövedelmeiket is szerepeltetik-e bevallásaikban, 2025-ben 93 országból kapott számlainformáció alapján mintegy háromezer adózónál kezdett vizsgálatot.

Hozzátették, hogy 2024-ben a számlainformációk alapján indított eljárások mérlege 2,5 milliárd forint be nem vallott jövedelem, és 461 millió forint eltitkolt adó volt.

Közölték azt is, hogy a 2024-es pénzügyi számlainformációk adatai 2025 második felében érkeznek a NAV-hoz, így ősszel ezek hasznosítása is megkezdődik, és az elemzés után az ellenőrzések is elindulnak. Ezért nem érdemes eltitkolni ezeket a bevételeket, mert adómegállapítás esetén nemcsak az eltitkolt jövedelmet terhelő adót kell megfizetni, hanem az adóbírságot és a késedelmi pótlékot is – hívta fel a figyelmet a NAV.