Szergej Karaganov, a Kreml hosszú ideje szolgáló tanácsadója és befolyásos geopolitikai stratégája szerint

Oroszország nem Ukrajnával, hanem Európával áll háborúban.

Karaganov nem kevesebbet állít az Index cikke szerint, mint hogy a háború addig nem ér véget, amíg „meg nem törjük Európát”.

Szergej Karaganov erről a Rosszija 1 állami televízióban beszélt, melyet a horvát Index szemlézett. Karaganov szoros kapcsolatban áll Vlagyimir Putyinnal és Szergej Lavrovval, vezette az orosz Kül- és Védelempolitikai Tanácsot, és évekig a Moszkvai Közgazdasági Főiskola dékánja is volt.

A háború szerinte addig nem ér véget, amíg meg nem törik Európát – erkölcsileg és politikailag –, amíg a megőrült európai elit nem hagy fel újabb, őrült rohamával a világháború felé. Beszélt arról is, hogy „Európa szét fog esni”, és „ismét olyan államok szemétdombja lesz, amelyek egymással harcolnak, és háborúkat, gyarmatosítást, rasszizmust zúdítanak a világra”.