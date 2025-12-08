Vasárnap délután, 8 miniszterrel a fedélzeten repült Törökországba a miniszterelnök. Isztambulban különös figyelemben részesítették a delegációt a törökök, hétfő délelőtt és kora délután is a külügy-, az energiaügyi, a honvédelmi, a belügyminiszter, a kulturális, az európai uniós ügyekért felelős, a gazdasági, valamint az agrárminiszter a török kollégájával folytatott tárgyalásokat. Ezután Erdogan a Dolmabache palotában fogadta Orbánékat, ahol a migráció, az energiapolitika és a béke témájában tárgyaltak.
A Blikk szerint a magyar miniszterelnök William Alexander, neves brit illusztrátor és orientalista sorozatának egyik darabját vitte ajándékba Erdogannak. Emellett pedig elmondása szerint 600 lovat rendeltek a török csendőrség számára, amelyből az első 10 heteken belül meg is érkezik Törökországban.
Orbán erre tréfásan úgy reagált: „Mondhatjuk, hogy jelenleg én vagyok Magyarország legsikeresebb lókupece.”
Orbán Viktor fegyverekért és az orosz gázért, olajért ment IsztambulbaA védelmi ipari és technológiai, valamint a tervezett befektetési együttműködések új szintre emelik a magyar-török gazdasági kapcsolatokat – közölte hétfőn a 4iG. A cég közleménye szerint a Török Köztársaság Védelmi Ipari Elnöksége (SSB) és a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hétfői magyar-török kormányfői találkozó keretében, a Felső szintű Stratégiai Együttműködési Tanács isztambuli ülésén átfogó védelmi ipari keretmegállapodást kötött, amely új irányokat jelöl ki a két ország szakmai és technológiai együttműködésében. Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!