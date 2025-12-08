Vasárnap délután, 8 miniszterrel a fedélzeten repült Törökországba a miniszterelnök. Isztambulban különös figyelemben részesítették a delegációt a törökök, hétfő délelőtt és kora délután is a külügy-, az energiaügyi, a honvédelmi, a belügyminiszter, a kulturális, az európai uniós ügyekért felelős, a gazdasági, valamint az agrárminiszter a török kollégájával folytatott tárgyalásokat. Ezután Erdogan a Dolmabache palotában fogadta Orbánékat, ahol a migráció, az energiapolitika és a béke témájában tárgyaltak.

A Blikk szerint a magyar miniszterelnök William Alexander, neves brit illusztrátor és orientalista sorozatának egyik darabját vitte ajándékba Erdogannak. Emellett pedig elmondása szerint 600 lovat rendeltek a török csendőrség számára, amelyből az első 10 heteken belül meg is érkezik Törökországban.

Orbán erre tréfásan úgy reagált: „Mondhatjuk, hogy jelenleg én vagyok Magyarország legsikeresebb lókupece.”