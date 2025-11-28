Lehet-e spórolni, ha nem kész mikuláscsomagot veszünk, hanem mi vásároljuk tele. A veol.hu összeállított egy átlagos mikuláscsomagot úgy, hogy abban a legtöbb édesség akciós áron volt kapható, egyes tételek pedig a nagyobb kiszerelés miatt olcsóbbak voltak.
A csomagba belekerült
- 2 nagy maroknyi (100 gramm) mogyoró: akciósan 89 forint – teljes áron: 114 forint
- 2 darab mandarin (200 gramm): akciósan 90 forint – teljes áron 200 forint
- 1 darab tejcsokoládé mikulás: akciósan 429 forint – teljes áron: 599 forint
- 1 darab Cini Minis szelet: akciósan 179 forint – teljes áron: 245 forint
- 1 darab Dörmi piskóta: akciósan 124 forint – teljes áron: 159 forint
- 1 kisdobozos Mancs Őrjárat gyümölcslé: 275 forint
- 1 darab Cerbona müzliszelet: 189 forint
- 1 csomag Haribo gumicukor: 379 forint
- 1 csomag Zabfalatok: 245 forint
- 1 darab mikulászacskó: 79 forint
Kiderült, a mikuláscsomag ára 2025-ben az akciós termékekkel 2078 forintba került, ami teljes áron 2484 forint lett volna.
Az előre elkészített csomagok legnagyobb előnye, hogy csak le kell emelni a polcról, de ki tudja, mi van benne.
Ezek közül is lehet akciósat kifogni, a nagyobb változat 1699 forintba kerül, teljes áron 2099 forint, a kisebb 1449 forint 1999 forint helyett. A készen kapható csomag változata azonban jóval kevesebb tételből állt.
Vannak, akik már a csomagba is csak egészséges termékeket tesznek.
Bár az édességek és gyümölcsök árai üzletenként jelentősen eltérhetnek, Mikulás előtt szinte mindenhol találni kisebb-nagyobb akciókat.
Teszteltük az adventi kalendáriumokat: ez a 3 édes csoda tényleg megéri az árátMelyik adventi kalendárium éri meg igazán? Leteszteltük a legnépszerűbb édességcsomagokat: a klasszikus csokis naptáraktól a prémium és alkoholos különlegességekig mindent kipróbáltunk. A kóstolásban az Auchan széles adventi kínálata volt a kiindulópontunk, és meglepő különbségeket találtunk.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!