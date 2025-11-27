Harmincegy rendbeli betörést ismert be az 56 éves férfi, aki a mezítlábas debreceni betörőként volt ismert. A notórius bűnöző különös ismertetőjele az volt, hogy mielőtt bement egy ingatlanba, levette a cipőjét.

A hajdú-bihari rendőr-főkapitányság közlése szerint a férfi kisebb-nagyobb megszakításokkal élt évekig besurranásokból és betörésekből. Első betöréseit még 2010-ben követte el. Klasszikus tolvaj volt, pillanatok alatt bejutott az ingatlanokba, gyorsan átkutatta a szobákat, majd főleg arannyal, ékszerekkel és pénzzel a zsebében elmenekült. Az is igazolta higgadtságát, hogy sokszor az alvó sértettek mellett járt-kelt, és kutatott értékek után, amelyek után hamar egyértelművé vált, hogy egy elkövetőről lehet szó, aki főként impozáns debreceni lakóparkokat szemelt ki magának, de a város egész területén ténykedett.

A helyszíni szemlék során kiderült, hogy a férfi, mielőtt bement egy házba, levette a cipőjét. Attól sem riadt vissza, hogy akár többször is besurranjon egy-egy ingatlanba, sőt, ha a férfi a sértettek személyes iratait is magával vitte, visszament, és bedobta azokat a postaládába.

A rendőrség közlése szerint nagyban nehezítette a nyomozást az, hogy a betörő véletlenszerű időpontokat választott a betörésekre. Egy-egy bűncselekmény elkövetése után akár évekig is képes volt meghúzni magát, és eltűnni a hatóságok látóköréből. Az elmúlt pár évben gyakran járt Spanyolországban, tavaly decemberben viszont újra a szülővárosában, Debrecenben jelent meg.

Idén januárban látott újra munkához, azonban a helyi rendőrök felkészültek és külön éjszakai szolgálatokat szerveztek az elfogására. Az 56 éves férfi épp egy pékségbe akart bejutni március végén, amikor a körzeti megbízottak és a bűnügyesek tetten érték - írták.

A rendőrség közlése szerint kihallgatásán 31 rendbeli betörést ismert be, őrizetbe vételét követően a nyomozók kezdeményezésére a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását.