A 2025-ös naptári év végéhez közeledve egy adventi sörest keretében ülte meg az összesereglett vendégek hada az idei téli sörszezon megnyitását a Magyar Sörgyártók Szövetsége szervezésében. A meghívottak soraiban több alkoholgyártó szövetség vezetője is képviseltette a maga szervezetét.

Az ünnepélyes fogadtatás keretében a szakmai szervezet igazgatója, Kántor Sándor kifejtette, hogy milyen aktuális trendek jellemzik az ágazatot, illetőleg több más újdonságról is beszámolt.

Minden harmadik pohár sör prémium

– érzékeltette az érdekképviseleti vezető a kortyolgatós sörstílusok erősödő dominanciáját.

Ezenfelül a sörszövetség első embere elmondta, folytatódott az alkoholmentes termékek térnyerése, lassan tíz százalékkal tér el az alkoholt nélkülöző típusok forgalma. Ez szerinte nemcsak azért történik így, mert a fogyasztó tudatosabb, mert a gyártók újabb és újabb ízekkel jelennek meg a piacon. Azért is, mert a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően új kategóriák is megjelennek.

Emlékeztetett, ebben az évben láthattunk malátaitalt koffeinnel, hidratáló sört, tavaly óta pedig a sörkoktél is jelen volt a piacon nyári italként.

Kántor Sándor, a sörszövetség igazgatója beszél az adventi söresten Kép: Economx, Sándor Zoltán

Kántor Sándor úgy érvelt, hogy „jelentős, ami történik idén az iparággal, ugyanis minden gyártónál több milliárdos fejlesztés folyik”. Szavai szerint „bár a piaci forgalom esik, a gyártók nem menekülnek be abba a zsákutcába, hogy minél olcsóbban és minél gyengébb termékekkel jelenjenek meg, hanem pont az ellenkezőjét választja a magyar söripar. Minél magasabb minőségű terméket minél jobb technológiával kívánunk előállítani”.

A magyar sör valóban világhírű és világszínvonalú

– jelentette ki külföldi tapasztalataira alapozva, hozzáfűzve, „ennek köszönhetően idén az exportunk 150 százalékkal nőtt”.

Úgy gondolja, ennek a minőségnek a központi gondolata az, ami megfogalmazta bennük az együttműködés igényét a kisüzemi szövetséggel, és ez mérföldkő.

Kántor Sándor így óriási előrelépésként, történelmi pillanatként értékelte, hogy a Magyar Sörgyártók Szövetsége és a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete – hosszú előkészületek után – végre közös együttműködésben dolgozik tovább egy olyan projekten, amelynek a hazai tudatos sörfogyasztás a kulcsfogalma.

„Kevesebbet, de jobbat igyál!”

– húzta alá a közös szlogent Kántor Sándor, aki szerint ez nem pusztán a söriparra igaz, hanem más ital esetében is.

A sörszövetség vezetője arra is kitért, hogy a szervezet életműdíjat alapít, melyet oda is ítéltek. A díj célja tiszteletet kifejezni olyanok iránt, akik a sörkultúra fejlesztéséért, terjesztéséért dolgoztak az elmúlt évtizedekben. Ezúttal, 2025-ben Kovács Gábor „Maláta” kapta az életműdíjat, aki a Maláta című sörirodalmi folyóiratával, a mértékletes sörfogyasztás hangsúlyozásával és témába vágó írásaival, tevékenységével maradandó hatást gyakorolt a magyar sörkultúrára – ismertették a karácsonyi hangulatú eseményen, ahol több mint egy tucatnyi fajta sör „vakon” történő kóstolására is alkalma nyílt a jelenlévőknek, köztük egy forralt, fűszeres változatéra is.