A 2025-ös naptári év végéhez közeledve egy adventi sörest keretében ülte meg az összesereglett vendégek hada az idei téli sörszezon megnyitását a Magyar Sörgyártók Szövetsége szervezésében. A meghívottak soraiban több alkoholgyártó szövetség vezetője is képviseltette a maga szervezetét.
Az ünnepélyes fogadtatás keretében a szakmai szervezet igazgatója, Kántor Sándor kifejtette, hogy milyen aktuális trendek jellemzik az ágazatot, illetőleg több más újdonságról is beszámolt.
Minden harmadik pohár sör prémium
– érzékeltette az érdekképviseleti vezető a kortyolgatós sörstílusok erősödő dominanciáját.
Ezenfelül a sörszövetség első embere elmondta, folytatódott az alkoholmentes termékek térnyerése, lassan tíz százalékkal tér el az alkoholt nélkülöző típusok forgalma. Ez szerinte nemcsak azért történik így, mert a fogyasztó tudatosabb, mert a gyártók újabb és újabb ízekkel jelennek meg a piacon. Azért is, mert a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően új kategóriák is megjelennek.
Emlékeztetett, ebben az évben láthattunk malátaitalt koffeinnel, hidratáló sört, tavaly óta pedig a sörkoktél is jelen volt a piacon nyári italként.
Kántor Sándor úgy érvelt, hogy „jelentős, ami történik idén az iparággal, ugyanis minden gyártónál több milliárdos fejlesztés folyik”. Szavai szerint „bár a piaci forgalom esik, a gyártók nem menekülnek be abba a zsákutcába, hogy minél olcsóbban és minél gyengébb termékekkel jelenjenek meg, hanem pont az ellenkezőjét választja a magyar söripar. Minél magasabb minőségű terméket minél jobb technológiával kívánunk előállítani”.
A magyar sör valóban világhírű és világszínvonalú
– jelentette ki külföldi tapasztalataira alapozva, hozzáfűzve, „ennek köszönhetően idén az exportunk 150 százalékkal nőtt”.
Úgy gondolja, ennek a minőségnek a központi gondolata az, ami megfogalmazta bennük az együttműködés igényét a kisüzemi szövetséggel, és ez mérföldkő.
Kántor Sándor így óriási előrelépésként, történelmi pillanatként értékelte, hogy a Magyar Sörgyártók Szövetsége és a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete – hosszú előkészületek után – végre közös együttműködésben dolgozik tovább egy olyan projekten, amelynek a hazai tudatos sörfogyasztás a kulcsfogalma.
„Kevesebbet, de jobbat igyál!”
– húzta alá a közös szlogent Kántor Sándor, aki szerint ez nem pusztán a söriparra igaz, hanem más ital esetében is.
A sörszövetség vezetője arra is kitért, hogy a szervezet életműdíjat alapít, melyet oda is ítéltek. A díj célja tiszteletet kifejezni olyanok iránt, akik a sörkultúra fejlesztéséért, terjesztéséért dolgoztak az elmúlt évtizedekben. Ezúttal, 2025-ben Kovács Gábor „Maláta” kapta az életműdíjat, aki a Maláta című sörirodalmi folyóiratával, a mértékletes sörfogyasztás hangsúlyozásával és témába vágó írásaival, tevékenységével maradandó hatást gyakorolt a magyar sörkultúrára – ismertették a karácsonyi hangulatú eseményen, ahol több mint egy tucatnyi fajta sör „vakon” történő kóstolására is alkalma nyílt a jelenlévőknek, köztük egy forralt, fűszeres változatéra is.
Elillan a sörökből az alkohol, miközben 180 millió korsóval kevesebbet ittunkA sörtermelés immár a 35 milliárd literes szintet ostromolja szerte az unióban. De mely tagországokban főzik a legtöbb sört, és mi a helyzet magyar viszonylatban? Mit isznak a fiatalok? Mi a legkelendőbb habos ital? Színes-szagos grafikonokon mutatjuk, hogy néznek ki a legfrissebb sörtrendek. A sörszövetség pedig lapunknak felvázolta, hogyan sörözik a magyar, mit tartogat a jövő, és hogy muzsikált a kraft sörök piaca. Részletek >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!