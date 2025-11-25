Tízezer év után először tört ki egy vulkán Etiópiában, amely olyan sűrű füstöt és hamut lövell az égbe, hogy több ezer kilométerre, Indiában már meg is zavarta a légiközlekedést. Vasárnap életre kelt az az Afar régióban található, régóta szunnyadó Hayli Gubbi vulkán, porral borította a a szomszédos falvakat – írta a CNN.
A vulkánkitörés egyelőre nem követelt áldozatokat, de a helyi állattenyésztőknek nagy gondot okoz, mert nem tudnak legeltetni.
A kitörést nemcsak a helyi lakosok érzékelték egy nagy robbanásként, hanem a műholdakról is, a NASA képein vastag porfelhők látszottak, ahogy az égbe emelkednek és a Vörös-tenger felett gomolyognak, amelyek Jemen, Omán, Pakisztán és India fölé sodródtak.
Az Indiai Meteorológiai Szolgálat (IMD) közlése szerint Delhiben, ahol egyébként is súlyos légszennyezettség tapasztalható, a hamu várhatóan nem lesz jelentős hatással a helyzetre, mivel a hamu nagy magasságban sodródik.
