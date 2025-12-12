Az építési és közlekedési miniszter hajdúszoboszlói fórumán szóba került az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia is, ami gyakorlatilag leválasztaná Magyarországot az EU-ról. Lázár János így foglalta össze a dokumentum lényegét a Hajdúság polgári közönségének:

„Azt írták le az amerikaiak, hogy az Európai Unió egy nagy kalap szar. Ezt írták le az amerikaiak. És az Európai Unióra, mint intézményre semmiféle szükség nincs. Lefordítom egyszerűen, hogy mit mondanak az amerikaiak: Brüsszel egy nagy nulla. Ehelyett szükség van néhány országgal szoros szövetségre, és az amerikaiak azt írták le, hogy Lengyelországgal, Ausztriával, Olaszországgal és Magyarországgal szövetségre van szükség. Én ott ültem… Trumpnak az az érdeke, hogy ezekben az országokban erős vezetők legyenek” – tette hozzá az építési és közlekedési miniszter, amikor szóba került az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia is – idézte a Telex.

És azt is mondom maguknak, akármit is mondanak a pénzügyi védőpajzsról, és akárhogy reménykedik itt néhány libsi: Trump nem fogja elengedni Orbán Viktor kezét

– fogalmazott.

Lázár János a Szőlő utcai botrány kapcsán ismét kijelentette, hogy nagyon súlyos hiba és bűn volt, hogy a korábbi köztársasági elnök megkegyelmezett egy pedofil segítőnek, mert ő a pedofíliában semmiféle kompromisszumot nem fogad el. Szerinte

a Szőlő utcában is radikálisan és mondhatni, kegyetlenül kell fellépni.

Hozzátette, ezért helyeztek az egész intézmény a rendőrség irányítása alá, de megjegyezte, hiába vannak ott fiatalkorúak, akik súlyos bűncselekményeket követtek el, az nem von le semmit sem annak a hibának a nagyságából és annak a bűnnek a súlyából, amit az ott dolgozók vagy az intézetet irányítók elkövettek a kiskorúak vagy az ott fogva tartottak terhére.

A fórumon egy fiatal férfi, aki a nyáron Berettyóújfaluban is kérdezte a minisztert, szociopatának és faszpörgettyűnek nevezte Lázárt, a debreceni férfi el akarta mondani, hogy mi a véleménye a miniszterről, de a zó elhangzása után beléfojtották a szót.