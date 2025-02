Kormányinfót tart ma délelőtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Miniszterelnöki Kabinetirodában. Szerda délelőtt kormányülést tartott az Orbán-kabinet, ahol elsősorban az évértékelőn bejelentett intézkedések voltak a terítéken – derült ki Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-posztjából. Vagyis jó eséllyel a mai sajtótájékoztatón is a hétvégén ismertetett döntések lesznek az előtérben. Lássuk!

Gulyás Gergely szerint a miniszterelnök évértékelő beszéde kellő számú feladatot adott a kormánynak. Bejelentették, hogy, hogy az idei év az áttörésé lehet, ehhez szükséges, hogy végre tudják hajtani Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Ennek részleteit a kormány tegnap megtárgyalta.

Mint korábban szó volt róla, családi adókedvezmény július 1-től másfélszeresére emelkedik, majd jövő év januárjától duplájára emelkedik ez az összeg Gulyás Gergely elmondása szerint. A miniszter hozzátette: a korábbi négy gyermekes anyák adómentességét

kibővítik a háromgyermekesekre, nekik október 1-étől nem kell szja-t fizetni, életük végéig.

Jövőre január 1-től a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák kapnak mentességet, ez 120 milliárd forintot jelent. Rá egy évre pedig, 2027-től az 50 év alattiakra is kiterjesztik, azt követően 2028-től jönnek majd az 55 évesek. 2029-től pedig a 60 feletti kétgyermekes édesanyáknak vezetik be az szja-mentességet, ami 110 ezer embert érint. A gyed és a gyes is szja-mentes lesz 2025 nyarától.

„A hiány egyelőre tarthatónak tűnik” - Magyarország a szigorú költségvetési politikát fontosnak tartja, idén a hiány egyelőre tarthatónak tűnik, dacára annak, hogy még mindig tart a háború - mondta Gulyás arra a kérdésre, hogy az anyák SZJA-mentessége bezavarhatnak-e az államháztartási hiány kitűzött céljának tartásában. Hozzátette: a jövő évet pontosan át kell majd számolni, de az a költségvetés még nincs kész. A célszámtól eltérni nem szabad. A bejelentett intézkedések költsége így alakul: – A 25 év alattiak szja-mentessége 230 milliárd forint, – a 30 év alatti édesanyák szja-mentessége 40 milliárd forint, – a 2 gyermekes édesanyák szja-mentessége 2026-ban 120 milliárd forint, – a 3 gyermekes édesanyák szja-mentessége éves szinten 200 milliárd forint, – A csed, gyed szja-mentessége 20 milliárd forint lesz.

Akcióterv és a hatósági árak - ha kell

Gulyás Gergely a legnagyobb problémának felidézte az élelmiszerárak emelkedését nevezte, a kormány egy komplex akcióterv végrehajtása mellett döntött. Ennek végrehajtására Nagy Márton gazdasági miniszter kapott megbízást.

A nemzetgazdasági miniszter már le is ült az élelmiszerláncok vezetőivel, ennek folyományaként profit- és piackorlátozások jöhetnek. Most egy tesztidőszak következik,

ha nem működik, a hatósági árak következhetnek

– mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Szintén Nagy Márton feladata lesz a nyugdíjasokra vonatkozó áfa-visszatérítés szabályainak kidolgozása, összege 10-15 ezer forint lesz, és a második fél évtől lehet rá számítani, kártyaalapú megoldást terveznek. Az intézkedés a zöldségeket, gyümölcsöket és a tejtermékeket érinti.

Mit szól a forinthoz? - szögezték a kérdést Gulyás Gergelynek. A miniszter szerint már a forint gyengülésnek sem volt különösebb indoka, az árfolyam mozgása spekulatív volt.

„A szike is elég, a nagy bozótvágóval Washingtonban dolgoznak”

Donald Trump és csapata feltárta és kiderült: ez volt a nyugati világ legnagyobb korrupciós botránya, a legnagyobb szuverenitás elleni támadás - ami a demokrata adminisztrációhoz köthető - folyatta Gulyás Gergely szóba hozva az úgynevezett USAID-ügyet.

A miniszter úgy fogalmazott:

Pénzért vásároltak meg újságírókat, aktivistákat, civil szervezeteket.

A világ több pontján indultak vizsgálatok, példaként hozta fel, hogy a német CDU is elindított egy ilyen vizsgálatot. Úgy gondolják, hogy a Magyarországot érintő ügyek jelentősége óriási lehet, ezt is ki kell vizsgálni. Erre László András európai parlamenti képviselőt kérték fel, kormánybiztosi minőségben fogja ezt a feladatot végezni. Együttműködve az amerikai társzervekkel azt várják, hogy kiderüljön, kik és milyen forrásokhoz jutottak, milyen befolyást szerzett ezáltal az előző adminisztráció. Törvénymódosításokokra is szükség lesz, sor kerül az Alaptörvény módosítására is, az Országgyűlés már húsvét előtt szavazhat ezekről.

Alaptörvény-módosítások sora

Gulyás Gergely azt is megerősítette, hogy

a jövőben az Alaptörvény rögzíteni fogja, hogy az ember nő vagy férfi.

A miniszter arról is beszélt, a helyi közösségeknek joguk van meghatározni, hogy kikkel szeretnének élni, ez elsősorban az ellen jelent védelmet, hogy kistelepülésekből óriástelepülések legyenek, ezt a javaslatot sok kistelepülési vezető fogalmazta meg. Navracsics Tibor kapta feladatul, hogy vitát folytasson arról, hogy a nagyobb települések esetében is érdemes-e ezt bevezetni.

Kimondják majd a kábítószer-használat tilalmát - méghozzá alaptörvényi szinten. Olyan rendelkezés is lesz, amely rögzíti, hogy a gyermekek testi, szellemi, erkölcsi fejlődéséhez való joga az élethez való jogon kívül minden más joggal szemben elsőbbséget élvez.

Guruló dollárok - kitiltás azért nem lesz

- Nem fognak kitiltani magyar állampolgárokat külföldi pénzek elfogadása miatt - ígérte meg Guylás Gergely. Az ATV a Magyar Nemzetet idézve kérdezett rá, idézve Orbán Viktort aki azt mondta, érkezik a Magnyitszkij-törvény, és akik „guruló dollárokat” fogadtak el, ki kell tiltani. A miniszter szerint ennek így nincs valóságalapja, hiszen nem lehet magyar állampolgárokat kitiltani, akkor ugyanis hontalanná válnának. Készül a tervezet, többes állampolgároknál viszont akár ez is előfordulhat.

