A Magyar Bankszövetség közölte, már az extraprofitadó 2022-es, eredetileg két évre tervezett bevezetésekor is világosan látszott, hogy az intézkedés nem csupán a bankok eredményességét rombolja, de a teljes magyar gazdaság helyzetét is kilátásait is.

Felidézik, hogy az intézkedés bevezetésekor 18 százalékos irányadó kamatszint mostanra 6,5 százalékos szintre csökkent, ezzel pedig meg is szűnt az extraprofitadó indokoltsága. Erre tekintettel azt nem megemelni, hanem kivezetni kellene. Szerintük az eleve többszáz milliárd forintnyi hagyományos adó felett kirótt extra teher mélyen és károsan avatkozik be a pénzügyi közvetítőrendszer piaci folyamataiba, ezáltal nem csak a szektor hatékonyságát és nemzetközi versenyképességét rontja, de aláássa a magyar gazdaságba vetett befektetői bizalmat is.

A Bankszövetség szerint az intézkedés és annak gyakori változásai közvetlen okként magyarázzák az elmúlt évek kedvezőtlen gazdasági tendenciáit, beleértve a beruházások alacsony szintjét, a tartósan magas inflációt és a növekedés elmaradását.

A Magyar Bankszövetség hangsúlyozza, hogy a gazdasági növekedés serkentése egyetemes érdek, ehhez szükséges a hitelállomány növelése, ezért is vesznek részt a hazai bankok az államilag támogatott programok lebonyolításában.