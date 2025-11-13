Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-ra feltöltött videójában bejelentette, hogy

jövő februárban a nyugdíjasok a rendes nyugdíjuk mellé megkapják a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj egy heti összegét, azaz egy negyedét.

Egy évvel később pedig a második részlet, majd azt követő évben pedig a harmadik részlet jön, és így tovább - mondta még a kormányfő. Hozzátette: amit vállaltak, azt betartják.

„Azt mondtuk, velünk azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy, kire szavazott”

– fogalmazott Orbán Viktor.