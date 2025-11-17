A Kínai Személygépkocsi-gyártók Szövetségének (CPCA) előzetes számai szerint jelentős átrendeződés történt a kínai autók globális importpiacán. A Telegram

Mexikó 410 739 járművel az első helyre tört, ezzel letaszítva Oroszországot a korábbi vezető pozíciójáról. Mögötte az Egyesült Arab Emírségek végzett 367 796 darabbal, míg Oroszország a harmadik helyre csúszott 357 708 importált autóval.

A tíz legnagyobb importőr között Belgium, Nagy-Britannia, Szaúd-Arábia, Ausztrália, Brazília és a Fülöp-szigetek szerepelt.

A kínai autómárkák külföldi térnyerése évek óta tart, de az idei adatok minden korábbinál gyorsabb piaci átrendeződést mutatnak. A CPCA szerint Kína az egyik legdinamikusabb autóexportőrré vált, és az új piacok, köztük Mexikó egyre nagyobb mennyiségeket szívnak fel.

Az Avtostat elemző ügynökség november 6-án arról számolt be, hogy Oroszországban továbbra is a Geely a leggyakrabban importált kínai márka, és az új autók 65,5 százaléka Kínából érkezik.

Az orosz használtpiacon a Haval, a Geely és a Chery számítanak a legjobban értéktartó modelleknek.

Bár Oroszország visszacsúszott a globális rangsorban, a kínai autómárkák iránti kereslet a helyi piacon továbbra is rekordokat dönt – számolt be róla a Gazeta.