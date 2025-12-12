A magyarországi munkáltatók továbbra is kitartanak a céges karácsonyi szokások mellett: ahol korábban volt ünnepi esemény, ott döntő többségben az idén is megrendezik, és mindössze a cégek elenyésző hányada hagyott fel ezzel a hagyománnyal. A munkavállalók közel harmada szerint ugyanakkor mindez felesleges pénzköltés – derül ki a Profession.hu friss, reprezentatív felméréséből.
A munkahelyek többségén kihagyhatatlan tradíció a céges karácsonyi buli – a megkérdezett munkavállalók 54 százaléka arról számolt be, hogy mint ahogy minden évben, idén is rendeznek náluk ilyen eseményt. Kevés cég mondott le erről az ünnepi csapatépítő formáról: az alkalmazottak közül mindössze húszból egy jelezte, hogy tavaly még volt közös ünnepi program, idén ez elmarad.
A programokhoz az esetek közel felében kisebb-nagyobb meglepetések is járnak, a megkérdezettek
- 44 százaléka ajándékcsomagot kap a munkaadójától, és minden ötödik munkavállalónak a gyermekeit (is) meglepi a cég valamivel.
- A vállalatok 11 százaléka élményalapú vagy csapatépítő meglepetéssel készül az ünnepi időszakban.
A kollégák ajándékozási szokásai közül a két leggyakoribb az önszerveződő ajándékozás kisebb csoportokban, illetve a „húzás”, amikor kisorsolják a munkatársak, hogy ki-kinek ad ajándékot. A 38 százalékuk előbbi, informális módon, szűkebb körben készítenek egymásnak csomagot, míg a megkérdezettek 22 százaléka jelezte, hogy a sorsolást választják.
Akik mennek az idén céges karácsonyra, azoknak kétharmaduk munkaidőn kívül teszi ezt, míg közel egyharmaduk (30 százalék) esetében a program a munkaidő része.
A céges karácsonyi bulikról mindenkinek van véleménye.
- 59 százalék szívesen vesz részt ezeken az eseményeken és általában jól is érzi magát.
- 34 százalék válaszolta, hogy ha már megszervezik, akkor részt vesz rajta, de szívesebben töltené az idejét mással,
- 29 százalék tartja felesleges pénzkidobásnak ezeket az eseményeket.
- Az alkalmazottak 44 százaléka érzi úgy, hogy munkáltatója elvárja, hogy jelen legyen a közös eseményen.
„Számos tényezőtől függhet, hogy mikor és hogyan érdemes tartania egy munkáltatónak a céges karácsonyi eseményét annak érdekében, hogy az valóban elérje a célját: javítsa a csapatkohéziót és kellemes élmény legyen mindenki számára” – hívta fel a figyelmet Kispéter Alma, a Profession.hu szenior toborzás-kiválasztási szakértője.
Szerinte a munkáltatóknak érdemes megvizsgálniuk, hogy mit preferálnának a dolgozók, például a többség családi állapota is, mert a kisgyermekes munkavállalóknak az esti időpontok gyakran kevésbé kényelmesek. Számos vállalatnál alkalmazzák a rugalmasság érdekében azt a megoldást, hogy délután, munkaidőben étkeznek közösen, ahol aztán igény szerint maradhatnak a résztvevők beszélgetni, társasjátékozni vagy bulizni - viszont utóbbi aktivitások már a munkaidőn kívül történnek, így aki szeretne hazamenni, könnyedén megteheti” – tette hozzá.
Amiből mindig vita van, az ünnepi szabadságok kérdése.
A kutatásból kiderült, hogy a karácsony és szilveszter közötti napokon
- a munkavállalók 44 százalékánál kötelező szabadságot rendelnek el a döntéshozók,
- miközben 40 százalékuk ilyenkor is a szokásos munkarendben dolgozik.
- 11 százalékuk ügyeletet írnak elő,
- 7 százalékuk pedig plusz szabadnapokat kap erre az időszakra.
Az alkalmazottak negyedének kötelezően ki kell vennie minden szabadságát az idén, a többiek átvihetik igény szerint a jövő évre.
- 10 százalékuk minden szabadságát kivette erre az évre,
- 28 százalékuk pedig él a lehetőségével, hogy jövőre vegyen ki idénről megmaradt szabadnapot.
- További 14 százalék ugyan felhasználhatná a szabadságát a jövő éveben is, de végül mindet kivette idén.
Az ünnepek alatt – a hosszú szünet miatt – sokaknak lehetőségük lenne elutazni, mégis a legtöbben inkább itthon töltik az ünnepeket. A dolgozók
- 71 százaléka nem tervez utazást ebben az időszakban,
- 22 százalék viszont igen – közülük 14 százalékuk kimondottan belföldi kikapcsolódással igyekszik majd kipihenni az elmúlt időszak fáradalmait.
A kutatás az ittelmondhatod.hu kérdőíves felmérése, online, 18-65 éves online magyar lakosság körében reprezentatív mintán, 1000 fő megkérdezésével készült.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!