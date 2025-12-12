A magyarországi munkáltatók továbbra is kitartanak a céges karácsonyi szokások mellett: ahol korábban volt ünnepi esemény, ott döntő többségben az idén is megrendezik, és mindössze a cégek elenyésző hányada hagyott fel ezzel a hagyománnyal. A munkavállalók közel harmada szerint ugyanakkor mindez felesleges pénzköltés – derül ki a Profession.hu friss, reprezentatív felméréséből.

A munkahelyek többségén kihagyhatatlan tradíció a céges karácsonyi buli – a megkérdezett munkavállalók 54 százaléka arról számolt be, hogy mint ahogy minden évben, idén is rendeznek náluk ilyen eseményt. Kevés cég mondott le erről az ünnepi csapatépítő formáról: az alkalmazottak közül mindössze húszból egy jelezte, hogy tavaly még volt közös ünnepi program, idén ez elmarad.

A programokhoz az esetek közel felében kisebb-nagyobb meglepetések is járnak, a megkérdezettek

44 százaléka ajándékcsomagot kap a munkaadójától, és minden ötödik munkavállalónak a gyermekeit (is) meglepi a cég valamivel.

A vállalatok 11 százaléka élményalapú vagy csapatépítő meglepetéssel készül az ünnepi időszakban.

A kollégák ajándékozási szokásai közül a két leggyakoribb az önszerveződő ajándékozás kisebb csoportokban, illetve a „húzás”, amikor kisorsolják a munkatársak, hogy ki-kinek ad ajándékot. A 38 százalékuk előbbi, informális módon, szűkebb körben készítenek egymásnak csomagot, míg a megkérdezettek 22 százaléka jelezte, hogy a sorsolást választják.

Akik mennek az idén céges karácsonyra, azoknak kétharmaduk munkaidőn kívül teszi ezt, míg közel egyharmaduk (30 százalék) esetében a program a munkaidő része.

A céges karácsonyi bulikról mindenkinek van véleménye.

59 százalék szívesen vesz részt ezeken az eseményeken és általában jól is érzi magát.

34 százalék válaszolta, hogy ha már megszervezik, akkor részt vesz rajta, de szívesebben töltené az idejét mással,

29 százalék tartja felesleges pénzkidobásnak ezeket az eseményeket.

Az alkalmazottak 44 százaléka érzi úgy, hogy munkáltatója elvárja, hogy jelen legyen a közös eseményen.

„Számos tényezőtől függhet, hogy mikor és hogyan érdemes tartania egy munkáltatónak a céges karácsonyi eseményét annak érdekében, hogy az valóban elérje a célját: javítsa a csapatkohéziót és kellemes élmény legyen mindenki számára” – hívta fel a figyelmet Kispéter Alma, a Profession.hu szenior toborzás-kiválasztási szakértője.

Szerinte a munkáltatóknak érdemes megvizsgálniuk, hogy mit preferálnának a dolgozók, például a többség családi állapota is, mert a kisgyermekes munkavállalóknak az esti időpontok gyakran kevésbé kényelmesek. Számos vállalatnál alkalmazzák a rugalmasság érdekében azt a megoldást, hogy délután, munkaidőben étkeznek közösen, ahol aztán igény szerint maradhatnak a résztvevők beszélgetni, társasjátékozni vagy bulizni - viszont utóbbi aktivitások már a munkaidőn kívül történnek, így aki szeretne hazamenni, könnyedén megteheti” – tette hozzá.

Amiből mindig vita van, az ünnepi szabadságok kérdése.

A kutatásból kiderült, hogy a karácsony és szilveszter közötti napokon

a munkavállalók 44 százalékánál kötelező szabadságot rendelnek el a döntéshozók,

miközben 40 százalékuk ilyenkor is a szokásos munkarendben dolgozik.

11 százalékuk ügyeletet írnak elő,

7 százalékuk pedig plusz szabadnapokat kap erre az időszakra.

Az alkalmazottak negyedének kötelezően ki kell vennie minden szabadságát az idén, a többiek átvihetik igény szerint a jövő évre.

10 százalékuk minden szabadságát kivette erre az évre,

28 százalékuk pedig él a lehetőségével, hogy jövőre vegyen ki idénről megmaradt szabadnapot.

További 14 százalék ugyan felhasználhatná a szabadságát a jövő éveben is, de végül mindet kivette idén.

Az ünnepek alatt – a hosszú szünet miatt – sokaknak lehetőségük lenne elutazni, mégis a legtöbben inkább itthon töltik az ünnepeket. A dolgozók

71 százaléka nem tervez utazást ebben az időszakban,

22 százalék viszont igen – közülük 14 százalékuk kimondottan belföldi kikapcsolódással igyekszik majd kipihenni az elmúlt időszak fáradalmait.

A kutatás az ittelmondhatod.hu kérdőíves felmérése, online, 18-65 éves online magyar lakosság körében reprezentatív mintán, 1000 fő megkérdezésével készült.