Az osztrák autóklub, az ÖAMTC tájékoztatása szerint már elérhető a 2026-os digitális autópálya-matrica, amely azonnal érvényes a klubállomásokon és határállomásokon történő vásárlás után. Ez előnyt jelent az online vásárlással szemben, ahol továbbra is érvényben van a 18 napos várakozási idő.

Az autszerktor.hu cikke szerint a digitális matrica egyre népszerűbb: az autósok mintegy háromnegyede már ezt választja, mivel nem kell többé ragasztgatni és lekaparni, valamint rendszám- vagy lakcímváltozás esetén is egyszerűen átíratható.

A hagyományos, tűzpiros 2026-os matrica még idén november végétől lesz elérhető, de ez lesz az utolsó előtti év, amikor meg lehet vásárolni. 2027-től Ausztriában kizárólag digitális autópálya-matricát lehet majd használni. Az ÖAMTC szerint azok sem maradnak segítség nélkül, akik nem rendelkeznek internettel: a digitális verziót a klub munkatársai személyesen is segítenek megvásárolni.

A 2026-os éves matrica ára személyautókra 106 euró 80 cent, motorosoknak 42 euró 70 cent lesz, és 2025. december 1-jétől 2027. január 31-ig lesz érvényes. Az ÖAMTC célja, hogy a teljesen digitális átállás gördülékenyen, az autósok számára a lehető legkevesebb kellemetlenséggel történjen.