A novemberi esők hiányától nagy bajt várnak a szakértők. A múlt hónap derekára a talajok őszi-téli feltöltődése még el sem kezdődött, ami egy vészjósló előjele annak, hogy még alföldi viszonylatban is kivételesen szárazak lesznek az előttünk álló hónapok.

Az Agrárágazat cikke szerint most, hogy az idei betakarítási szezonnak már lassan vége, és ezzel az őszi esőzések is megszűnnek, még elkeserítőbbnek tűnik a helyzet.

Magyarország keleti részén, az Alföldön nagyon száraz volt az elmúlt időszak, az elmúlt körülbelül harminc év, azaz az 1991-2024 közötti időszak átlag csapadékának nagyjából csak a fele hullott le idén

– derül ki a MARS-jelentésben publikált adatokból.

A Mezőhír azt írja, a csekély csapadékmennyiség maradandó károkat okozott: kései vetéssel, hiányos keléssel, és gyenge növénykondícióval is járt, és emiatt elkerülhetetlenné vált a búza-és árpavetemények újravetése.

Egyes becslések szerint

az Alföld területén már a talaj mélyebb rétegei is kiszáradtak: egy-fél méter között kritikus, körülbelül 90-190 milliméteres vízhiány áll fenn.

Az idézett jelentés szerint hazánkon kívül Romániát is érintette az extrém csapadékhiány.

A hosszabb távú időjárás-előrejelzés azt mutatja, januárban és februárban már csapadékosabb időre számíthatunk Délkelet-Európában.