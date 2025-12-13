Ukrajna akár már 2027. január 1-jével az Európai Unió tagjává válhat egy olyan béketervezet alapján, amelyet ukrán és európai tisztviselők mutattak be Washingtonnak a háború lezárására irányuló tárgyalások során. A Financial Times értesülései szerint a dokumentumot Brüsszel is támogatja, és az egyik legfontosabb eleme, hogy konkrét dátumot rögzít Ukrajna uniós csatlakozására.

A tervezet a Trump-kormányzat korábbi békefelvetéseinek átdolgozott változata, amelyeket Kijev és európai szövetségesei túlzottan Oroszország-barátként értékeltek.

Az új javaslat nyilvánosságra kerülése egybeesik azzal az időszakkal, amikor Donald Trump fokozott nyomást gyakorol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre annak érdekében, hogy még karácsony előtt megszülessen egy megállapodás a háború lezárásáról.

A gyorsított csatlakozási menetrend ugyanakkor jelentős kérdéseket vet fel az Európai Unión belül. Ukrajna eddig egyetlen uniós csatlakozási tárgyalási fejezetet sem zárt le formálisan a több mint harmincból, így a 2027-es céldátum élesen szembemegy az Unió eddigi, érdemeken alapuló bővítési gyakorlatával.

A tervezetet ismerő források szerint ez Brüsszelt arra kényszerítené, hogy újragondolja az egész bővítési folyamatot, beleértve az uniós forrásokhoz való hozzáférés és a szavazati jogok fokozatos biztosításának időzítését is.

A terv realitását több elemző is megkérdőjelezi. Mujtaba Rahman, az Eurasia Group európai igazgatója szerint gyakorlatilag nulla az esélye annak, hogy Ukrajna 2027 elején teljes jogú uniós tagállam legyen. Ugyanakkor úgy véli, egy ilyen politikai elköteleződés új lendületet adhatna Ukrajna uniós törekvéseinek, és rákényszeríthetné az európai döntéshozókat a csatlakozási folyamat felgyorsítására.

Az Európai Unió bővítéséhez mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges. A Financial Times szerint ebben kulcsszerepe lehetne az Egyesült Államoknak, mivel Donald Trump nyomást gyakorolhatna Orbán Viktorra, aki eddig blokkolta Ukrajna csatlakozását, hogy vonja vissza vétóját.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben arról beszélt, hogy Ukrajna jövőbeli uniós tagsága elsősorban európai kérdés, de jelentős mértékben függ az amerikai hozzáállástól is. Szerinte ha olyan megállapodás születik, amely egyértelműen rögzíti a csatlakozás időpontját, az Egyesült Államok mindent megtesz majd annak érdekében, hogy az európai úton ne tudjanak akadályt gördíteni Ukrajna elé azok, akikre Washington befolyással bír. Erről itt olvashat többet.

Moszkva egyelőre nem mutatott nyitottságot a tervezet iránt. Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pénteken közölte, hogy Oroszország még nem látta a legfrissebb javaslatot, de előre jelezte, hogy amikor megismerik, valószínűleg több pontja sem lesz elfogadható számukra. Elutasította azt az elképzelést is, hogy a donbaszi régió szabad gazdasági övezetté váljon Ukrajna csapatkivonása esetén, jelezve, hogy Moszkva továbbra sem hajlandó lemondani területi igényeiről - írja az Index.