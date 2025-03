Már a nyaralási terveket is érinti a németeknél az amerikai termékeket egyre inkább elsöprő bojkottmozgalom: egy pénteki reprezentatív felmérés szerint Donald Trump legújabban bejelentett büntetővámjai és az Európával élesedő vámvita miatt már Németország lakosságának 53 százaléka utasítja el az USA-ból származó termékeket és szolgáltatásokat. A Tagesspiegel számolt be a Yougov friss felméréséről, amely szerint a polgárok leginkább politikai okokból nem hajlandók az elkövetkező időkben amerikai terméket vásárolni, főleg nem drágábban, amit a vámháború idézhet elő. Az is kiderült, hogy a németek harmada nem tudja teljes bizonyossággal beazonosítani, hogy egy adott árucikk az USA-ból származik-e, míg újdonságként arra is rámutat a kutatás, hogy a bojkotthangulat kiterjedhet az idei nyaralásokra is. Ugyanis, a megkérdezetteknek csak mintegy negyede tudja még elképzelni, hogy az Egyesült Államokban nyaraljon, míg 37 százalékuk ezt kizárja, vagy valószínűtlennek tartja – főként politikai okokból.