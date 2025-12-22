A Lidl a karácsonyi időszakban számos kedvezménnyel készül, hogy a családok minél költséghatékonyabban szerezhessék be az ünnepi menühöz szükséges termékeket. A vállalat azt is hangsúlyozza: céljuk, hogy az idei nagybevásárlást a vásárlók egyszerűen, egy helyen intézhessék, vagyis ne kelljen több boltot végigjárni a karácsonyi menü miatt.

Ünnepi kínálat: szárnyas, hal, füstölt hús, bejgli

Megtudtuk, hogy hétről hétre érkeznek a hagyományos és különleges fogásokhoz illeszkedő termékek. Példák a felsorolt kínálatból:

Szárnyasok: akár kacsacombot, kacsamellfilét és egész kacsát is beszerezhetünk.

Halak és tengeri különlegességek: a Fresh Fish Today friss afrikai harcsafilé mellett osztriga, lazac, tonhal, halikra, feketekagyló, kékcápa steak is szerepel a felsorolásban. December 20-tól a friss pontyszeletek változó kiszerelésben, „szuper áron” lehetnek elérhetők. Készételként a Chef Select halászlé harcsafilével is megjelenik kedvezményes ajánlatban.

Füstölt húsok: a „békebeli” füstölt karaj, sertéstarja, frikandó sonka és diósonka, vagyis a hidegtálak és a vendégvárók klasszikus alapszereplői.

Desszertek: a klasszikus ünnepi édességek közül kiemelik a bejglit: a 300 grammos diós, mákos és gesztenyés változatok 499 forintért kerülhetnek a polcokra, de más finomságok is elérhetőek az áruházakban.

Deluxe termékek: ajándéknak is szánják

A Lidl a Deluxe termékcsaládot is kiemeli: tenger gyümölcsei (például garnéla), lazacfilé, különféle sonkák és chorizók, füstölt lazac, pástétomok, valamint tészták, olajok és desszertek (például macaron válogatás, tiramisu, profiterol) is szerepelnek a példák között. Az élelmiszer-áruházlánc szerint ezekből megfizethető árú ajándékok is összeállíthatók, ha valaki gasztro-vonalon lepné meg a szeretteit.

Ajándék szakácskönyv LidlPlus pontgyűjtéssel

Az ünnepi időszak egyik fő promóciója egy limitált, kereskedelmi forgalomba nem kerülő ajándék szakácskönyv „Egy csipet lazaság” címmel. A kötet december 23-ig szerepel kizárólag a Lidl Plus applikációban, a „Szakácskönyv pontvadász” keretében.

Így működik az akció:

minden elköltött 8000 forint után 1 pont jár az applikációban,

6 pont összegyűjtése után aktiválható a kupon,

ezután az ajándék szakácskönyv a kasszáknál kérhető,

fizikai matrica nincs, a gyűjtés digitálisan történik.

Fontos újítás, hogy aki legalább 24 pontot összegyűjt és elfogadja a részvételi feltételeket, nyereményjátékban vehet részt, ahol közös élményfőzést nyerhet Mizsei Janival és Kapunics Grétivel.

Kép: Lidl Magyarország

Spórolási tippek: saját márka, XXL kiszerelés, kuponok

A Lidl több spórolási lehetőséget is felsorol: saját márkás termékek választása, XXL-es kiszerelések, „Szuper ár” és „Őrületes Lidl ár” címkék figyelése, valamint a „kettőt fizet, hármat vihet” típusú akciók. Emellett az áruházlánc szerint a Lidl Plus digitális hűségkártya használatával egyedi kuponok és további kedvezmények érhetők el.

A Lidl Magyarország üzletei december 23-án országszerte mindenhol 22:00 óráig tartó nyitvatartással várják a vásárlókat. Az áruházak december 24-26. között zárva tartanak, a két ünnep közötti időszakban a megszokott nyitvatartással működnek, Szilveszter napján, december 31-én pedig 16:00-ig tartanak nyitva. Január elseje munkaszüneti nap, ennek okán zárva lesz az összes Lidl üzlet. Január 2-től pedig ismét a megszokott nyitvatartási időben várja vásárlóit az áruházlánc.

Ez a cikk a Lidl Magyarország közreműködésével készült el.