Elfogadhatatlannak tartom, hogy évekig tartó egyeztetés eredményeit dobják ki, ezért azonnali egyeztetéseket követelek a III. Kerülettel és a Fővárossal is - tudatta Facebook-oldalán Óbuda polgármestere. Kiss László a HÉV felújításával kapcsolatos friss kormányhatározat miatt fejezte ki erős nemtetszését.

Mint írta, örömmel vegyes döbbenettel értesült arról, hogy elindul a HÉV felújításának közbeszerzése.

"Örömmel, mert a kormány által okozott gazdasági válságnak immáron harmadik éve áldozatául esik a Hév felújítása. Döbbenettel, mert alacsonyabb műszaki tartalommal kerülhet megvalósításra, de arról, hogy mi lesz ez az alacsonyabb műszaki tartalom semmit sem tudok" - fogalmazott a polgármester.

Közölte, hogy az Óbudai Önkormányzat nem enged a korábbi egyeztetés eredményeiből, amelyek a következők:

valamennyi HÉV állomás teljes akadálymentesítése

szintbeli kereszteződés kiépítése a Tímár utcai megállónál

az Ország út-Szentendrei út-Pünkösdfürdő utcai kereszteződés forgalmi helyzetének javítása.

Jelezte, hogy meg akarják tudni a kormányzattól, mit is jelent pontosan a minapi határozatban foglalt HÉV-racionalizáció. Arra az esetre, ha nem ülnek velük tárgyalóasztalhoz az illetékesek, demonstrációt helyezett kilátásba.

"Miután megszokhattuk azt is, hogy a kormányzat csak az erőből ért, ezért amennyiben nem indulnak el az egyeztetések, jövő péntek, azaz a november 14-én 10.00 órakor kerületünk határánál a befelé jövő oldalon demonstráció keretében egy sávot lezárok a 11-es úton"

- írta Kiss László.