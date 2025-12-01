Hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg a Cars & Dreams aukciót a budapesti The GlassHouse Kolosyban. Bár a klasszikus autók árverése Magyarországon nem tekinthet vissza komolyabb hagyományokra, a 365 Oldtimer Múzeum rendezvényén csaknem 300-an vettek részt, közülük mintegy 70-en ráadásul licitáltak is.

Kép: Economx

Az óbudai aukción 31 különleges jármű került kalapács alá, amelyek közül végül 13 tételért szálltak ténylegesen is harcba a benzingőz szerelmesei - olvasható az árverésről kiadott közleményben.

A legtöbbet, 59 ezer eurót egy 1969-es Mercedes-Benz 280SL Pagodáért ajánlották, ám mivel ez az összeg nem érte el a minimumárat, a legendás sportkocsi végül nem cserélt gazdát.

Hasonlóan járt az ugyancsak 1969-es évjáratú Mercedes-Benz 280SE, amit 57500 euróért vittek volna.

A legnagyobb „tűzijátékot” egy 1999-es Alpina B10 3.3 hozta, hiszen 18 licit futott rá be, ám mivel csak 19 ezer euróig jutottak, az autó a garázsban maradt.

Az aukció honlapja alapján kiváló ár-érték arányú ajánlatokból nem volt hiány, hiszen már 2000 euróról indult például egy 1973-as Jaguar XJ6 árverése, egy 1968-as Morris Minorért pedig 3000 eurótól kezdődött a csata.

Kép: Economx

A legidősebb jármű majd 100 éves volt, hiszen az 1929-es Berliet VIF 11 is a menü része volt. A 365 Oldtimer Múzeum 12 Mercedest, 4 Jaguart és 3 Audit vonultatott fel, ezek voltak a legnépszerűbb márkák.

A szervezők célja a hagyományteremtés, az oldtimer-aukciók meghonosításán keresztül az klasszikus autók hazai rajongóinak közösségépítése.

Ennek szellemében előremutató, hogy a Cars & Dreams nem egyszeri alkalom volt, hanem első lépés egy úton, amelynek Óbuda új központja, a The GlassHouse Kolosy rendezvényközpont hosszú távon biztosítja a helyszínt a további árveréseknek.

Kép: Economx

A 365 Oldtimer Múzeum amellett is elkötelezett, hogy szakértői csapatával segítsen megtalálni a potenciális vásárlók számára a megfelelő klasszikus autókat.