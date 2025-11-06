A Lázár Jánoshoz eljuttatott levélben Fülöp Zsolt (Szentendre - Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület, TESZ), Leidinger István (Pomáz - független) és Forián-Szabó Gergely (Budakalász - 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület) kiemelte, hogy a H5-ös HÉV az agglomeráció legnagyobb forgalmú közösségi közlekedési eszköze, amelynek rekonstrukcióját a térség lakói régóta várják.

Utaltak arra, a friss kormányhatározat szerint a kormány egyetért a vonal korábbi műszaki tartalmának racionalizálásával és engedélyezi a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását.

A rövid kormányhatározatból kiolvasható, hogy az önkormányzatokkal korábban egyeztetett beruházási programot és annak műszaki tartalmát "racionalizálni" kívánják. "Mielőbbi, költséghatékony" kivitelezésről határoztak, de sem a beruházás forrásáról nem rendelkeztek, sem felelőst, sem határidőt nem jelöltek meg

- mutattak rá.

A három polgármester ezért tisztázó egyeztetést kért a minisztertől, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi terveket az érintett önkormányzatokkal már egyeztették, ezért elengedhetetlennek tartják, hogy az átdolgozott változat megismerésébe és véleményezésébe is bevonják a településeket.

"A H5 HÉV vonalán fekvő települések, valamint a környező térség számára is kulcsfontosságú, hogy a több évtizedre meghatározó fejlesztés olyan műszaki tartalommal valósuljon meg, amely a lakossági igényeket és a szakmai szempontokat egyaránt tükrözi" - fogalmaztak a polgármesterek közös levelükben.

A városvezetők haladéktalan egyeztetést kezdeményeztek a miniszterrel és a térségben érintett országgyűlési képviselőkkel a műszaki tartalomban tervezett változásokról.

Alapvető fontosságúnak tartják, hogy a fejlesztés térségi együttműködéssel és átlátható módon valósuljon meg.