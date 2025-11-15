Mégis tárgyalóasztalhoz ül a kormányzat a III. kerület és az érintett agglomerációs települések önkormányzatai a H5-ös HÉV felújítása kapcsán, mivel a korábbi tervekkel ellentétben a projekt csökkentett műszaki tartalommal készült volna el – mondta az Inforádióban Kiss László polgármester, aki a meghirdetett demonstrációt is elhalasztotta, ám hangsúlyozta, hogy ez nem azt jelenti, hogy visszavonulót fújt.

A tiltakozók szerint csökkentett műszaki tartalommal valósul meg a felújítás.

Óbuda-Békásmegyer polgármestere emlékeztetett, 2019 előtt a kormányzat egy nagyon nagy léptékű felújításban gondolkozott, amiből aztán pénzügyi nehézségek miatt jelentősen visszavettek.

Az önkormányzat 2022. körül megállapodott a kormánnyal abban, hogy a III. kerületben minden HÉV-megálló megújul, akadálymentes lesz, valamint a pünkösdfürdői átkelőhelynél elvégeznek egy, az átkelést megkönnyítő közterület-rendezést – magyarázta a polgármester, aki szerint ez a „minimum csomag”, és ezt egészítették volna ki a P+R parkolókkal még az agglomerációs területeken.

A polgármester demonstrációt szervezett, lezárta volna a 11-es főutat, azonban ezt a tárgyalás miatt egyelőre elnapolta.

Mint mondta, úgy érzi tisztességesnek, ha meghallgatják a kormány mondanivalóját, és aztán ehhez igazíthatják a későbbi stratégiájukat. Kiss László azonban leszögezte, mindezek ellenére a radikális lépésektől sem riad vissza a kerület képviselete érdekében.