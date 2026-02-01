A dohányzás milliárdokba kerül az egészségügyi rendszernek, ezért a dohánytermékek drasztikus adóemelését sürgetik Németországban a kormánypártok. A magasabb dohányadó célja az lenne, hogy tehermentesítse az egészségbiztosító társaságokat, egyidejűleg csökkentse a fogyasztást.

Akár két eurós adót is fontolóra vesznek dobozonként – közölte a Welt.

A dohányfogyasztás évente körülbelül 131 ezer ember életét követeli, és több mint 30 milliárd euró közvetlen egészségügyi költséget, illetve közel 70 milliárd euró gazdasági következményeket okoz – mondta Hendrik Streeck szövetségi kábítószerügyi biztos, aki az adóemelést nem „moralizáló gesztusnak” tartja, hanem inkább hatékony eszköznek a közegészség védelmére. Ezért szerinte a plusz teher azok javát szolgálja, akik befizetik.

A kormány ezzel együtt a gyógyszerek áfájának 19 százalékról 7 százalékra történő csökkentését is javasolja, amit a dohányadó emelésével finanszíroznának, amiből évente akár hétmilliárd euró többlet is érkezhet.

Eközben függőségkutatók és kriminológusok felmérték a Németországban másfél évvel ezelőtt legalizált kannabiszfogyasztás hatásait és megállapították, hogy a törvénynek szinte semmilyen hatása nincs az illegális dílerek számának remélt csökkenésére, viszont a fiatalok körében nőtt a kockázatos droghasználat aránya.

Ezért most több politikus és egészségügyi szervezet kezdeményezte, hogy fontolják meg a kannabisz betiltásának megújítását, mert alapvetően hibásnak találják az egész rendszert – írja a Bild.