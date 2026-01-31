Magyar Péter szombaton a Facebook oldalán jelentette be, hogy Csézy lesz a Tisza képviselőjelöltje a mezőkövesdi központú Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es választókerületben. A Csézyt bemutató videóban elhangzik, hogy:

„Csézi Erzsébet Mezőkövesden született, itt is nőtt fel az 1700-as évek óta ott élő matyó Kisjankó család sarjaként. A világhírű matyó népművészet számára élő valóság, amely Mezőkövesdhez és a környező településekhez köti...A világhírt az Eurovíziós Dalfesztivál hozta meg számáta, amelyen ő képviselhette Magyarországot”.

A Fidesz–KDNP képviselőjelöltje a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7. számú választókerületében Tállai András, így várhatóan ő lesz a fő ellenfele.