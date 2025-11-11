Az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának szakértői a bank legfrissebb negyedéves elemzése alapján a szakértők rámutattak, hogy kulcsfontosságú lesz a jövőben a magyar agrárium ellenállóképességének növelése annak érdekében, hogy az ágazat a hatékonyságát és a versenyképességét tovább javítva meg tudjon birkózni az olyan kihívásokkal, mint amelyek idén érték a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart.

Ezek a kihívások voltak a szántóföldi növénytermesztésben az aszály, az állati termékpályákon a száj- és körömfájás, a madárinfluenza és az egyéb betegségek, a kertészeti ágazatokban pedig a fagyok és a szőlő aranyszínű sárgasága, mindezek mellett pedig az árak iránykeresése és a kiszámíthatatlanabb kereskedelempolitika – áll az MBH közleményében.

Az ügyfelek, szakmaközi szervezetek és a bank elemzőinek helyzetértékelése alapján készülő, és a hivatalos statisztikákat megelőző agrár-élelmiszeripari bizalmi mutató, az MBH AgrárTrend Index értéke 2025. szeptember végével 32,4 pontot mutatott a 48 pontos skálán. Ezzel kisebb mértékben távolodott az egyensúlyi szintnek tekintett 35 ponttól, az előző negyedévi 0,3 pontos emelkedést 0,4 pontos csökkenés követte július és szeptember között.

Éves összevetésben ennél nagyobb mértékű, 1,9 pontos csökkenés tapasztalható az indexben, amely így most a 2023 végi, 2024 eleji agrárgazdasági pillanatképhez hasonló értékelést mutat.

A 2025-ös év termelési része alapvetően lezárult a magyar agrárium kibocsátásának legnagyobb részét adó szántóföldi növénytermesztésben, a kukorica azonban elszenvedte a meleg száraz nyár hatásait, a végső számok vélhetően 4 millió tonna körüli vagy még annál is kisebb országos termést mutathatnak majd.

A napraforgót rekordnagyságú területről takarították be idén, azonban a fajlagos hozamok ebben az esetben is mintegy 15 százalékkal alulmúlják a sokéves átlagot.

A közepes-gyenge termésmennyiség hatással lesz a külkereskedelmi teljesítményre is, a bank szakértői a kivitel csökkenésére és a behozatal kisebb mértékű növekedésére számítanak a kukorica esetében.

Az index alapján rámutattak, hogy az állati termékpályákon a baromfi továbbra is stabil, a hús és a tojás terén egyaránt. Ezeken a termékpályákon, csakúgy, mint a pulykáén, hosszabb ideje kiegyensúlyozottak a jövedelmi viszonyok, jók az exportlehetőségek, és a belföldi fogyasztás is kedvezően alakul.

Ugyanakkor negatív a trend a sertéshús esetében: az irányadó külföldi árak 15 százaléknál nagyobb mértékben csökkentek, a forint árfolyama pedig erősödött, így a hazai termelői átvételi árak ötödével csökkentek 2025 harmadik negyedévében, amellett, hogy a takarmányozás költsége nem változott, a malac ára viszont közel harmadával csökkent, ami előrevetíti a hízóár némi csökkenését is.

Azt írják, a friss fogyasztásra szánt és az ipari zöldségek (csemegekukorica, zöldborsó) piacán egyaránt látható némi árcsökkenés az előző évekhez képest, ami így termelői szinten rontja a jövedelmezőséget.