Az amerikai igazságügyi tárca pénteken mintegy hárommillió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra a Jeffrey Epstein-aktákból. Az iratok között magyar vonatkozás is szerepel: egy e-mail-váltásben konkrét budapesti lakás címe bukkan fel – legalábbis a Diétás Magyar Múzsa szerint.

A levelezés szerint egy norvég építész, Haakon Gundersen 2017 januárjában e-mailben elküldte egy ingatlan adatait Epsteinnek. A cím: 1068 Budapest, Király utca 70. volt.

A szóban forgó megállapodás Budapesten van, és amint lehetséges, rendelkezésre áll.

A dokumentumból nem derül ki, hogy Epstein járt-e valaha a lakásban, illetve hogy pontosan mi volt a kapcsolata az ingatlannal.

A ház 2017 környékén – helyiek beszámolói szerint – rossz állapotban volt, nem egy milliárdos életviteléhez illeszkedő ingatlan benyomását keltette. Ugyanakkor az aktákban szerepel egy külön chatüzenet, amely szerint egy 173 centiméter magas, „viccesen műtött orrú” fiatal magyar nő lehetett a kínálat tárgya.

Fico embere lemondott

A budapesti száltól független, de ugyanebben a több millió oldalas iratanyagban került reflektorfénybe Miroslav Lajčák ügye. A volt szlovák külügyminiszter, aki mostani lemondásáig Robert Fico kormányfő tanácsadója volt,

neve 346 alkalommal, beceneve, a „Miro” pedig több mint 700 alkalommal szerepel az Epstein-aktákban.

Legalábbis a szlovák Denník N szerint, noha nem biztos, hogy minden kontextusban róla esik szó.

A dokumentumok szerint Lajčák és Epstein szoros levelezést folytattak, amelyben gyakran nőkről esett szó. Egy Kijevből küldött üzenetben Lajčák azt írta: „A lányok gyönyörűek, mint mindig”.

A levelezéskor 2018 októberében, Szlovákiában már a Pellegrini-kormány volt hatalmon, miután 2018 februárjában meggyilkolták Ján Kuciak újságírót és menyasszonyát, majd Robert Fico távozott a miniszterelnöki posztról.

Amikor Lajčák az iratok szerint a fenti üzenetet küldte Epsteinnek, valóban Kijevben járt, hogy találkozzon Petro Porosenko akkori ukrán elnökkel, és az ottani kormány képviselőivel. A Facebook-oldalán közöltek szerint onnan a Tátrába utazott, ahonnan szintén üdvözölte a szexuális predátort, egy képet is mellékelt, ami az iratokban ki van takarva, így nem látni, ki van rajta.

Lajčák írt neki moszkvai látogatásakor is, illetve küldött egy fotót, amelyet szintén kitakartak a fájlokban, Eptein viszont arra volt kíváncsi, milyen “belülről” a hely, amit Lajčák fotózott, mire a külügyminiszter azt válaszolta, hogy “a lányok hihetetlenek”, Epstein pedig úgy válaszolt, hogy ezek jelentik „a legjobb orosz exportárut”.

Robert Fico Lajcák mostani lemondásáról a Parameter.sk beszámolója szerint azt mondta

Miro ismét nagy diplomataként viselkedett, és elfogadom az együttműködés lezárására tett javaslatát, noha mindannyian – nemcsak én – egy hihetetlen tapasztalati forrást veszítünk el a diplomácia és a külpolitika terén

Jeffrey Epsteint – akit kiskorúak szexuális célú kereskedelmével, erőszakkal és egyéb visszaélésekkel vádoltak – 2019-ben találták holtan New York-i börtöncellájában. Halálát hivatalosan öngyilkosságnak minősítették.