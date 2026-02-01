Látványosan átrendeződött a világ legnagyobb autópiaca: 2025-ben a tíz legkelendőbb modellből mindössze három származott külföldi gyártótól Kínában.

Miközben a piac rekordméretűre nőtt, az európai és japán márkák súlya tovább zsugorodott, a hazai elektromos modellek pedig letarolták az eladási listákat – és még a Tesla pozíciója sem tűnik már betonbiztosnak.

Évről évre csökken az európai és japán márkák súlya Kínában, miközben az ottani piac látványosan bővül. Ráadásul a tavalyi esztendőt is beleszámítva Kína az egymást követő 17. évben volt a világ legnagyobb járműpiaca – 2025-ben 34,4 milliós darabszámmal.

A modellek rangsora több szempontból is érdekes: az első tízben mindössze három külföldi modell szerepel. A Tesla Model Y a harmadik, a Nissan Sylphy az ötödik, míg a Volkswagen Lavida a kilencedik helyen tanyázik. Utóbbi két típus a tízes lista két kakukktojása, hiszen a Nissan és a VW az a két modell a felsorolásban, amely hagyományos, belső égésű motorral készül, miközben a többiek már mind elektromos vagy hibrid hajtásúak – írta a Totalcar.

Ezek után nem meglepő, hogy a villanyautóké volt a főszerep 2025-ben: az első három helyen kizárólag akkumulátoros-elektromos modelleket találunk.

A Geely Galaxy Xingyuan lett Kína legkelendőbb új autója, méghozzá 465 ezer példánnyal.

A nagyra nőtt kisautók közé sorolható típus mögé iratkozott fel 435 ezres darabszámmal a három méternél alig hosszabb Wuling Hongguang Mini EV.

A harmadik helyen álló Tesla Model Y továbbra is roppant népszerű, a helyi gyártású szabadidő-autóból 425 ezer fogyott.

Ám a trendek azt mutatják, hogy egyre szorosabb versenyben kell majd helytállnia az amerikai gyártónak, mivel az eladási számai lassú csökkenést mutatnak a korábbi évekhez képest.

