Hosszas kötelezettségvállalás nélkül, egyszeri, legális pluszbevételhez juthatnak azok, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy részt vegyenek a tavaszi országgyűlési választások lebonyolításában a saját körzetükben.
A bizottsági munkában való részvétel nem egy könnyed feladatkör, hanem kora reggeltől jellemzően késő estig tartó, felelősségteljes megbízatás, amiért fizetés, valamint a választást követő, hétfői napon egy fizetett szabadnap jár, amikor nem kell munkába menni – hívta fel a figyelmet a Hóvége.hu.
Levonás nélkül jár a tiszteletdíj
A portál úgy tudja, a szavazatszámlálók tiszteletdíját az szja törvény alapján adómentesen adják, abból nem vonnak le járulékot sem. A fizetés fejenként idén 80 ezer forint azoknak, akik választott tagként dolgoznak egy szavazókörben. A testület elnökének fizetése ennél némileg magasabb, 90 ezer forintra rúg.
Szavazatszámlálónak csak 18 éven felüli, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár jelentkezhet, aki nem áll a közügyektől való eltiltás alatt. Kizáró ok, ha valaki képviselőjelölt, politikai párt tisztségviselője vagy a közigazgatásban dolgozik.
Kapcsolódó
-
Nyomós oka van a választás gyors kiírásának, de az ellenzék is kijátszotta az ütőkártyát
-
„Rosszabbul élünk, mint négy éve” – most már a Fidesz szavazói is ezt mondják
-
Mi történt? Valaki ismeretlenül 70 millióért arra fogadott, hogy Magyar Péter lesz a következő miniszterelnök
-
A Republikon szerint erősödött a Fidesz a Tiszával szemben
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!