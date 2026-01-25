Hosszas kötelezettségvállalás nélkül, egyszeri, legális pluszbevételhez juthatnak azok, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy részt vegyenek a tavaszi országgyűlési választások lebonyolításában a saját körzetükben.

A bizottsági munkában való részvétel nem egy könnyed feladatkör, hanem kora reggeltől jellemzően késő estig tartó, felelősségteljes megbízatás, amiért fizetés, valamint a választást követő, hétfői napon egy fizetett szabadnap jár, amikor nem kell munkába menni – hívta fel a figyelmet a Hóvége.hu.

Levonás nélkül jár a tiszteletdíj

A portál úgy tudja, a szavazatszámlálók tiszteletdíját az szja törvény alapján adómentesen adják, abból nem vonnak le járulékot sem. A fizetés fejenként idén 80 ezer forint azoknak, akik választott tagként dolgoznak egy szavazókörben. A testület elnökének fizetése ennél némileg magasabb, 90 ezer forintra rúg.

Szavazatszámlálónak csak 18 éven felüli, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár jelentkezhet, aki nem áll a közügyektől való eltiltás alatt. Kizáró ok, ha valaki képviselőjelölt, politikai párt tisztségviselője vagy a közigazgatásban dolgozik.