Marokkóban megállapodást írt alá a Kannabiszhoz Kapcsolódó Tevékenységek Szabályozásáért Felelős Nemzeti Ügynökség és a Hassan II. Mezőgazdasági és Állatorvosi Intézet. Ez az együttműködés lehetővé teszi, hogy az ország elkészítése az első tanulmányát, ami a kannabiszkivonat baromfietetésben való lehetséges felhasználását vizsgálja.
Az Agroinfrom ismertetése szerint a megállapodás értelmében a kutatók a következő tíz hónap során elemzik a CBD immunrendszerre gyakorolt hatásait, valamint antimikrobiális védelmi potenciálját a baromfi esetében. A cél egy olyan CBD-tartalmú-takarmány kifejlesztése, amely alkalmas lehet ipari felhasználásra is.
A lap azt írja, hogy az állami szabályozó hatóság közlése szerint a program elsődleges célja a marokkói baromfiipar támogatása az antibiotikum-alapú takarmányozásról való fokozatos átállásban. A kutatási projekt lezárása után a tudományos csoport feladata annak igazolása, hogy a CBD hatékony alternatívát jelenthet a növekedést serkentő antibiotikumokkal szemben, miközben hozzájárulhat a termelési eredmények javításához.
Marokkó baromfiágazata dinamikus fejlődést mutat, a Mordor Intelligence elemzése alapján 2030-ig akár közel húsz százalékkal is bővülhet a piac.
