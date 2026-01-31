Cikkünk frissül...

Hatvanban tartották az aktuális DPK-gyűlést, ahol Orbán Viktor is felszólalt, aki emlékeztetett, nem indult jól a kapcsolata a várossal, mert kikosarazták a Fideszt a szavazók korábban, de 2010-ben megint egymásra találtak és azóta együtt vannak.

A Hatvani Kórház felújítását kiemelte felsorolásában Orbán Viktor, de szerinte az autótulajdonosok száma 45 százalékkal emelkedett, de a munkanélküliség is 42 százalékkal csökkent ebben a városban, emellett 1,4 milliárd forintnyi adósságot is levett a város válláról 2011-ben a Fidesz-kormány.

"Önök sem jártak rosszul."

Itt nem kell magyarázni a háború rémségeit - terelte át a szót Orbán Viktor, aki szerint rengeteg hatvani halt meg a második világháborúban, így van fogalmuk arról, hogy az milyen, és miért nem szabad belesodródni.

A háború ellenes gyűlésen ismét kérdezhettek a nézők.

Egy háromgyermekes családapa arról érdeklődött, hogy az autóipar dolgozói milyen biztonságot élevehetenek a jövőben, hiszen nem a legjobb hírek érkeznek a szektorból. Természetesen a cigányságról is kérdezték, mituán az egyik néző elmondta, a magyar cigányság nem a segélyekért jár a kormányhivatalba, hiszen a komránynak köszönhetően egyre többen dolgoznak.

Orbán Viktor szerint az autóiparban több százezer család keresi meg a kenyerét, de a szektor lejtmenetben van. Az autóiparban dolgozóknak nem kelle agódniuk, az autógyártásnak van jövője- jelentette ki Orbán Viktor. Ha szűkítés lesz, akkor nem a legjobban telejsítő gyárakat zárják be a nagy nemzetközi vállalaltok. „A magyar gyárak jól működnek, tehát nem azokat fogják bezárni" - erősítette meg a kormányfő. Szerinte az elektromos autókra átállás meg fog történni, de sokára és lassan.

„Hatalmas új kalandba vágunk be, életre keltjük a Rábát"

- jelentette be Orbán Viktor, hogy újraéled a magyar teherautógyártás.

A kormányfő a cigánysággal kapcsolatban Lázár János nevét nem említette meg, azt mondta, meg kell nyugodni és menni kell tovább, „olyan sorsuk lesz, amit választanak maguknak." Szerinte félrement mondatok mindig vannak, de azt később meg kell beszélni, és helyre lehet hozni.

A rezsicsökkentésről ismét elmondta, ezt Nyugat-Európában nem ismerik, ott inkább segélyeket adnak. Mi elvesszük a nagy energiaszolgáltatóktól az extraprofitot, a bankoktól a banakadót, és ezt szétosztjuk, és „ha nincs orosz energia, nincs rezsicsökkentés sem" - tette hozzá.

Orbán Viktor szerint a Shell népnyúzó.

A miniszterelnök szerint mindenkit, aki le akar számolni a rezsicsökkentéssel, azt nem szabad kormányközelbe engedni. A Shelltől érkező tiszás politikust (Kapitány István) egy ilyen globális vállalattól küldték - mondta Orbán Viktor, majd hozzátette, vélhetőleg, ha ez az ember lesz az energiaügyi miniszter, akkor ő azonnal megszabadul majd az orosz energiától és beengedi a nyugati óriáscégeket.